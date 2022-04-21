Okan Buruk: Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk Galatasaray teknik direktörlüğüdür

Sabah gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'a konuşan Okan Buruk, 11 yaşında adım attığı Galatasaray'da 18 sene forma giydiğini belirterek, "Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray teknik direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun için de böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi-manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'le de ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk şunları söyledi: "Arda Güler öyle bir çıktı ki hangi takım taraftarı olursanız olun onu izlemek istiyorsunuz. Yetenekli fubolcu çıkıp, kendini gösterip oynuyor. Biz onları yabancı kuralına bağlarsak yanlış olur. Bizim sıkıntımız oyunculara süre vermemek. Onlara güvenmemiz gerekiyor. Sadece A takım olarak düşünüyoruz ama dünyada uygulanan genç oyuncuların gelişimini gösteren liglerde oynayan ikinci takımlar. Bir tek Türkiye bunu uygulamıyor. TFF'nin ilk yapması gereken, ikinci takımların liglere sokulması. Altyapılarda tesisleşmeye yatırım da şart."

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