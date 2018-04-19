T24 LogoT24 Logo
Spor

Okan Buruk: "Tarih yazdık"

"Çok daha fazla gol atabilirdik" "Seleznyov bize inanılmaz katkı veriyor" "Finalde rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk" Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -  Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisar

19 Nisan 2018 02:45

\"Çok daha fazla gol atabilirdik\"

\"Seleznyov bize inanılmaz katkı veriyor\"

\"Finalde rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk\"

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - 

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray\'a 2-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, rövanş maçını 2-0 kazanarak finale yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 
Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktörü Okan Buruk, \"Benim için, takımım için, Akhisar için bir tarih yazdık. En büyük mutluluk, şu anda taraftarlarımızın Akhisar sokaklarında finale yükselmeyi kutluyor olması\" dedi.
Yarı final ilk maçını evlerinde 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Okan Buruk, \"Eğer erken gol bulabilirsek, bir şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle de oldu. Erken bir gol attık. Uzun toplarla rakibin arkasına sarktık. Doğru çıkışlar yaparak pozisyonlar bulduk. Çok daha fazla gol atabilirdik\" şeklinde konuştu. 
\"SELEZNYOV BİZE İNANILMAZ KATKI VERİYOR\"
Galatasaray karşısında 2 gol kaydeden Yevgen Seleznyov hakkında konuşan Okan Buruk, \"Seleznov\'un kariyeri belli. Kardemir Karabükspor\'da bir düşüş yaşamıştı ve yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Biz de destek olduk, hayatını düzenledi, çok çalıştı. Bize inanılmaz katkı veriyor. Bu tür maçlarda çok daha iyi oynuyor. İyi bir sezon öncesi görseydi bunun çok daha iyisini yapabilirdi\" diye konuştu.
\"FİNALDE RAKİP KİM OLURSA OLSUN HEDEF ŞAMPİYONLUK\"
Okan Buruk finaldeki rakibin Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı olacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: \"Buraya gelirken umutlarımız vardı ama ilk maçtaki 2-1\'lik yenilgiden sonra doğal olarak büyük hayaller kurarak gelmiyorsunuz. Finalde karşınıza kimin çıkacağını düşünmüyorsunuz. Maç bittikten sonra düşünmeye başladım Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı diye. Bu takımlar arasında olmak bizim içini gurur verici. Rakip kim olursa olsun hedef şampiyonluk. Buraya kadar geldik ve kupayı kaldırmaya çalışacağız. Ben oyuncu olarak çok kupa kaldırdım ama teknik adam olarak da bunu başarmak istiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Okan Buruk\'un açıklamaları
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKTürkiye Kupası Yarı Final ilkGalatasarayTeleset Mobilya AkhisarsporKarşılaşmaMobilya AkhisarsporOkan BurukAkhisarEnYarıErkenUzunDoğruBİZEKATKI VERİYOR" GalatasarayYevgen SeleznyovKardemir KarabüksporBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24