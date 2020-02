Okan Buruk: "Sivasspor karşılaşması final maçlarından birisi"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarının sonuna kadar oynayacakları 5 maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, \"Sivasspor maçı da bu anlamda final maçlarından birisi. Kalan maçlarda alabileceğimiz en fazla puanı toplayıp bu süreçten çıkmak istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'de geride kalan 12 haftada topladığı 8 puan ile ligde son basamakta yer alan Çaykur Rizespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde yapılan antrenmanlarla devam ediyor. Yeşil-mavililerin teknik direktörü Okan Buruk, sabah antrenmanı öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek takımın son durumunu değerlendirdi.

SİVASSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

Çalışmaların iyi bir şekilde sürdüğü belirten Buruk, \"3 günlük bir aranın ardından çalışmalara yeniden başladık. Şu an çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Musa\'nın dışında sakat oyuncumuzun olmaması bizleri sevindiriyor. Milli takımda yer alan oyuncularımız da 1-2 gün içerisinde aramıza katılacak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde fikstürümüzün de zorlu olacağını biliyorduk. Son 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Sivasspor maçı bizim için çok önemli. Bunu biz ve futbolcularımız biliyor. Şehirde de bu maçın ne kadar önemli olduğunu sürekli gördüğümüz yerlerde bizlere anlatıyorlar. İlk yarının sonuna kadar oynayacağım 5 maç bizim için çok önemli ve değerli. Sivasspor maçı da bu anlamda final maçlarından birisi. Kalan maçlarda alabileceğimiz en fazla puanı toplayıp bu süreçten çıkmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"İNŞALLAH SİVASSPOR MAÇI İLE YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ\"

Ligde karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor\'un önemli bir kadroya sahip olduğunu belirten Buruk, maç hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Taktiksel olarak milli maçlardan dolayı oluşan bu süre bize yarayacaktır. Özellikle eksiklerimizi görüp, neleri değiştirebileceğimize bakacağız. Sivasspor\'un önemli bir kadrosu var. Özellikle hücum hattı çok hareketli futbolculardan oluşuyor. Çok çabuk kaleye gidebilen bir takım ve son oynadıkları Beşiktaş maçı onlar için büyük bir moral oldu. Şu an hoca değişikliği oldu. Hakan Keleş hocaya da hayırlı olsun diyorum. Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yapıyoruz, bazen de istediklerimizi sahaya yansıtamıyoruz. Küçük hatalarda maçları kaybetmemize neden oluyor. Bunların üstesinden gelmemiz lazım. İnşallah Sivasspor maçı ile yeniden yükselişe geçeriz.\"

\"DAHA FAZLA ÜRETMEMİZ GEREKİYOR\"

Buruk, özellikle hücum bölgesinde yer alan futbolcularından daha fazla katkı görmeleri gerektiğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

\"Oyuncularımız iyi niyetle ellerinde geleni yapmaya çalışıyor ancak ufak tefek eksiklerimiz var. En önemli eksikliğimiz sonuca gidememek. Daha çok pozisyona girip daha çok gol atmamız gerekiyor. Sonlandırmayı biraz daha iyi yapmamız, üçüncü bölgede daha fazla üretmemiz gerekiyor. O bölgedeki oyuncularımızın bize maç kazandırması gerekiyor. Oyunun durduğu veya kilitlendiği noktalarda bir oyuncu çıkıp size maç kazandırır. Bizde özellikle ön tarafta oynayan oyuncularımızın skora etki etmesini bekliyoruz. Son Başakşehir maçında, takım olarak iyi koşmamız ve mücadele etmemize karşın yapılan küçük hatalarla maçı kaybettik. Verilen emeğin karşılığında küçücük bir konsantrasyon kaybı nedeniyle bunun karşılığını alamıyorsunuz. Başakşehir maçında bir duran top golü yedik. Aslında bu konuda çok çalışmıştık ama yine gole engel olamadık. Biz 1-0 öne geçebilseydik daha farklı bir maç olacaktı.\"

\"ÖNÜMÜZDE KAZANABİLECEĞİMİZ 15 PUAN VAR\"

İlk yarının sonuna kadar önlerinde oynayacakları 5 maç olduğunu hatırlatan Buruk, \"Kalan haftalar için puan hesabı sürekli yapıyoruz. Daha önceki haftalarda ilk yarının sonuna kadar en az 20 puan almayı hedefliyorduk. Son 3 maç istediğimiz gibi gitmeyince isteğimiz biraz daha düşüyor. Şu an ilk yarının sonuna kadar önümüzde kazanabileceğimiz 15 puan var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak en fazla puanı almak istiyoruz. Ligde her takım birbirine yakın durumda. 2 maç üst üste kazanınca önünüzdeki 4-5 takımın üstüne çıkma durumunuz var. Biz alabileceğimiz maksimum puanla ilk yarıyı bitirmek istiyoruz. Bu işin birde psikolojik yanı var. Aşağıdan kurtulmak istiyoruz. Bu yüzden alacağımız puanlar bizim için çok önemli\" ifadelerini kullandı.

