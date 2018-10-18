Okan Buruk: "Konyaspor maçı bizim için final gibi"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcuların çalışma temposundan memnun olduğunu belirterek \"Konyaspor müsabakası bizim için bir final maçı gibidir.\" dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde yapılan basın toplantısında Okan Buruk gazetecilerle bir araya geldi. Milli arada uzun bir süre çalışma fırsatı bulduklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, \"Bu araya son Kayseri maçı beraberliği ile girdik. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulduk, sonra biz eksik kaldık. Sonuç olarak maçı berabere bitirdik. En büyük sıkıntımız ise bu maçta hem sakatlık ve cezalar olması. Bu önümüzdeki Konya maçı için bize dezavantaj olacak. Konya maçı kendi sahamızda oynayacağımız bir maç olacak. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Milli takıma giden arkadaşlar oldu. Bu arada hazırlık maçı oynadık ve diğer arkadaşlarımızı görmek adına faydalı oldu. Hazırlık maçında da kazanarak yola devam etmek istedik ve kazandık\" dedi.

\"OYUNCULARIMIZIN TEMPOSUNDAN MEMNUNUZ\"

Takımının bu haftaki Konya maçına en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Buruk, \"Maça en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Milli takıma giden arkadaşlar geri geldi, onların katılımıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hazırlıklarımızda ki heyecanı hafta sonu oynanacak maça taşımak istiyoruz. Konyaspor müsabakası bir final maçı gibi. Her maç olduğu gibi bundan sonraki maçlar da bizim için final maçı olacak. Yoğun ve istekli şekilde bu maça da hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızın çalışma temposundan memnunuz. Çok hızlı, çok konsantre bu maça çıkıp kazanmak istiyoruz. Taraftarın bizim yanımızda olması çok önemli. Bütün Rize halkını maça bekliyorum. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk devre için 9 maç kaldı, zor olan maçlardan puan alabiliyorsunuz, kolay takım dediğinizden alamıyorsunuz. 20\'li puanları yakalamak istiyoruz. İkinci yarı bizim için çok daha iyi geçmesini istiyorsak bu puanları yakalamalıyız\" diye konuştu.

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