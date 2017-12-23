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Spor

Okan Buruk: "Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz"

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk transfer konusunda önemli açıklamalarda bu

23 Aralık 2017 16:27

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Okan Buruk transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Öncelikli hedeflerinin devre arasında iyi bir golcü almak olduğunu vurgulayan Buruk, \"Hücum hattını mutlaka güçlendireceğiz. Bu sezon takımımızdaki golcüler bekleneni veremedi. Mutlaka Ocak ayında bu eksikliği gidereceğiz. İkinci yarıya daha iyi bir hücum hattıyla başlayacağız\" açıklamasını yaptı.
Mevcut kadrosunda Henrique, Hora, Emnes ve Larsson gibi golcüleri olan Akhisaspor\'da devre arası bazı isimlerle yolların ayrılabileceği iddia edildi. Yeşil-siyahlı ekip, ligde henüz gol sevinci yaşayamayan Hora ve Emnes\'i gözden çıkardı. Ege ekibinde, Henrique ligde 6 kez fileleri sarsarken, Larsson ise sadece 1 defa gol sevinci yaşadı. Akhisarspor\'un Göztepe\'den ayrılması gündeme gelen Cezayirli golcü Nabil Ghilas için de nabız yokladığı ifade edildi. Yurtdışında da birçok oyuncu arayışında bulunan Akhisarspor\'un ileri hattına en az 2 takviye yapması planlanıyor. 

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