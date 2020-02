Okan Buruk: "Fenerbahçe'yi yenmek istiyorsak iyi de oynamamız gerekli"

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor ile ilk lig maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak olan teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig\'de her takımın her takımı yenebildiğini belirterek, \"Fenerbahçe\'yi yenmek istiyorsak iyi de oynamamız gerekli\" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe karşısında zor ve stresli bir maça çıkacaklarını belirten Buruk, \"İki takım da kazanmak istiyor. Biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bunun örneklerini daha önceden gördük\" şeklinde konuştu.

Ligde hiç galibiyetleri bulunmadığını ifade eden Buruk, \"Biz hiç maç kazanamadık bu yüzden kazanmak istiyoruz, rakibimiz de üst taraftan kopmamak için kazanmak istiyor. Zor ve stresli bir maç olacak. Burada taraftarlarımıza büyük yük düşecek. Onlar bize destek olacaklar, biz saha içerisinde onların istediklerini yapmaya çalışacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız ile birlikte burada çok daha iyi mücadele eden, taktiksel olarak istediklerini yapan bir takım olursak maçı kazanabiliriz. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Bunun örneklerini daha önceden gördük\" ifadelerine yer verdi.

\"FENERBAHÇE\'Yİ YENMEK İSTİYORSAK İYİ DE OYNAMAMIZ GEREKLİ\"

Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Buruk, şöyle devam etti:

\"Yeni kurulan ve iyi isimlerden oluşan bir takım. Her gün gelişen bir takım, geçen hafta Beşiktaş karşısında da bunu gösterdiler. Biz de elimizden gelenin en fazlasını yaparak bu maçı kazanmak istiyoruz. Şu an bizim takım olarak kazanmaya ihtiyacımız var. Geçmişteki maçlarımıza baktığımız zaman iyi oynadığımız maçlar oldu ama maçlar kaybedildi. Bizim için 3 puan çok önemli, Fenerbahçe\'yi yenmek istiyorsak iyi de oynamamız gerekli. Ben hem iyi oynayıp hem de galip gelmek istiyorum. İki takım üzerinde de kazanamamanın baskısı var. Biz hiç maç kazanamadık. Bu durum tabii iki takımda da baskı oluşturacak. Biz kendi açımızdan bakmak istiyoruz. Rakibin durumu bizim için çok fazla önem arz etmiyor. Biz kendi adımıza en iyisini nasıl yapabiliriz onu düşünüyoruz.\"

\"2-3 GÜNDE BAZI ŞEYLERİ ÇÖZEMEZSİN\"

Takımın başında geçirdiği kısa süreyi değerlendiren Buruk, futbolcularının motivasyonun zamanla güçleneceğini belirtti. Buruk, \"Kupada oynadığımız Tarsus İdman Yurdu maçında topa daha fazla sahip olan bir takım görüntüsü içerisinde olduk. Bugünkü maçta top daha çok bizde kaldı, daha çok pas yaptık. Önceki haftalara baktığımızda daha çok uzun top oynayıp, fazla pas yapmayan bir takım vardı. Bugün daha fazla pas yapan, agresif oynayan bir takım vardı. Bu agresifliği biraz daha arttırmak istedik ama daha çok erken ve çok çalışmamız gerekiyor. 2-3 günde bazı şeyleri çözemezsiniz. Bu kısa süreçte oyun anlayışımızı futbolcularımıza aşılamaya çalıştık. Hep taktik antrenman yaptık ve buna devam edeceğiz. Kendi isteğimizi, anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız. Oyuncularımız daha istekli ve inşallah bunu sahaya yansıtacağız\" dedi.

