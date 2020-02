Okan Buruk: "Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz"

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşısında ev sahibi avantajını kullanıp, kazanarak alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında lider Medipol Başakşehir\'i ağırlayacak olan Çaykur Rizespor\'da teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde son 2 haftada karşılaştıkları Beşiktaş ve Göztepe maçlarını değerlendiren Buruk, \"Bu 2 maçın ligin en zorlu deplasmanlarından olduğunu görebiliriz. İç saha performansları yüksek olan 2 takıma karşı oynadık. Beşiktaş maçına kötü başladık ama hem 10 kişiyken hem de 9 kişi kaldığımızda iyi şeyler yapmıştık. 11\'e 10 oynarken bile Beşiktaş ile kafa kafaya mücadele ettik, maçı kaybetsek de bu mücadele gücü bizim için sevindiriciydi. Göztepe deplasmanına da kazanmak için çıkmıştık. Göztepe son 4 iç saha maçını kazanmıştı ve içeride oynadığı maçlarda taraftarları ile birlikte çok etkili olan bir takımdı. Oyun içerisinde aslında bu baskıyı hissetmedik. Top ayağımızda kaldı, rakip kaleye gittik, pozisyonlarımız oldu. Durum 0-0 iken Samudio\'nun kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Maçta öne geçebilirdik, rakibimizin hızlı ve kaleye direkt gidebilen futbolcuları vardı. Bunlara önlem almaya çalıştık. Maçta bizim yaptığımız hataların başında, atağa çıkarken kaybettiğimiz toplar geliyor. Yediğimiz ilk golde kaptırdığımız bir top sonrası geldi. Ceza sahası içerisinde kalabalık olmamıza rağmen bir anlık basit bir hata nedeniyle golü yedik. İkinci yarıda rakibimiz kendi sahasından çok fazla çıkmadı. 20-25 dakika çok net baskı kurduk ancak pozisyon üretmekte zaman zaman zorlandık. Maçın içindeki hissiyatımız her an golü atıp beraberliği yakalayacağımız yönündeydi ama 80\'inci dakikada ikinci golü yedik. Bizim için baktığımız zaman iyi oyun ve pozisyonlar var ama karşılığında puan yok. Bunun üzüntüsü yaşadık ama artık bitti yeni bir maç başlıyor\" ifadelerini kullandı.

\"ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYORUZ\"

Medipol Başakşehir\'in ne kadar iyi bir takım olduğunun bilincinde olduklarını kaydeden Buruk, \"Başakşehir maçının hazırlıklarına başladık. Ne kadar iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynayacağız. Oyuncularımın kendi sahamızda göstereceği performansa ve seyirci ile bütünleşmesine çok güveniyorum. Önceki haftalara göre sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesi bizim için artı bir durum oldu. Kendi sahamızda tutkumuz, arzumuz ve kazanma isteğimiz daha fazla olacaktır. Taraftarımıza özellikle sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olacağını söylemek istiyorum. Onlarda her zamanki gibi takımın yanında bize destek olursalar inşallah bizde Başakşehir gibi kazanmak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Özellikle ilk yarının sonuna kadar en maksimum puanları toplamayı düşünüyoruz. Bu maç hem bizim hem de Başakşehir\'in adına kazanılması gereken maçlardan birisidir\" şeklinde konuştu.

