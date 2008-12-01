Okan bu sefer Aysun'u kızdıracak

Okan Bayülgen, programının medya arkası bölümünde bu sefer Aysun Kayacı'yı kızdıracak sözler söyledi.



Kanal D'de yayınlanan Disko Kralı programının medya arkası bölümünde, medya yaşanan garip olayları işleyen Okan Bayülgen, önceki haftalarda Alişan-Çağla Şıkel ikilisi ile İbrahim Tatlıses'i kızdıracak sözler söylemişti.



Bayülgen, bu hafta NTV'de Müjde Ar, Pınar Kür ve Çiğdem Anad ile birlikte program yapan Aysun Kayacı'yı diline doladı. Kayacı'nın Sertab Erener'e söylediği, "Zaten ne yerseniz yiyin sizin kaka ince çıkıyor muhtemelen; kalın bağırsak olmadığı için" sözlerini ekrana getirdi.



Okan Bayülgen, "Çok başarılı bir kız. Bugünlerde herkes Müjde Ar olmak istiyor. Aysun Kayacı da aynı şeye oynuyor. İlginç" diye konuştu.



Aysun Kayacı'nın kullandığı ifade sonrasında "Ne oldu kapandık mı?" şeklindeki sözlerine de eleştiri getiren Okan Bayülgen, "Ciddi ciddi bunlar programcı. 'Kapandık mı' ne demek yaa. Böyle bir şey yok ki. Biraz RTÜK'ten falan haberi olması lazım. Nasıl cezalar veriliyor, neye ceza veriliyor. Bunu bilmeleri lazım" dedi.



Bayülgen programa kendisinin de katıldığını hatırlattı ve oraya konuk olan erkeklerin neden zor duruma düştüklerini şöyle anlattı:



"Ben bu programa katıldığımda niçin bu kızların bu adamları perişan ettiklerini anladım. Eski oturma düzeninde Aysun tam oturan adamın karşısına geliyordu. Aysun, bütün program boyunca (dudaklarını oynatıyor) böyle yaptığı için bir süre sonra hipnoz oluyorsun, aptallaşıyorsun yandan da Müjde çaktı mı bitiyorsun!"

