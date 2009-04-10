T24 LogoT24 Logo
Magazin

Okan Bayülgen'in heyecanı

Okan Bayülgen'le 6 aylık hamile eşi Şirin Ediger'i Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

10 Nisan 2009 03:00

Okan Bayülgen'le 6 aylık hamile eşi Şirin Ediger'i Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.

Okan Bayülgen ile 6 aylık hamile eşi Şirin Ediger, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. HaberTürk Magazin' den edinilen bilgiye göre kızı İstanbul’u kucağına almak için gün sayan ‘baba’ Bayülgen, eşiyle güneşin tadını çıkardı.


Birlikte Alışveriş yaptılar

Üç ay önce sürpriz bir nikahla Roma’da evlenen Okan Bayülgen ile Şirin Ediger, kızları İstanbul’u kucaklarına almak için gün sayıyor. Önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe çıkan Bayülgen ile altı aylık hamile eşi Ediger, güzel havanın tadını çıkardı.

Önce mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra Beymen Brasserie’de başbaşa yemek yedi. İlk kez hamile olarak görüntülenen Şirin Hanım’ın iyice belirgenleşen karnı dikkat çekti.

Yapmayın utanıyorum dedi

Okan Bayülgen, Nişantaşı’nın göbeğinde fotoğrafları çekilirken rahatsız olup “Yapmayın, utanıyorum” dedi. Baba olacağı için çok heyecanlı olduğu bilinen Bayülgen’in, Hakkı Devrim’in öğüdü üzerine kızının kalabalık bir aile ortamında yetişmesini istediği ve bunun için de eşi Şirin Ediger’in Ankara’da yaşayan anne ve babasını İstanbul’a getirtmeye çalıştığı söyleniyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24