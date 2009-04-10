Okan Bayülgen'in heyecanı





Birlikte Alışveriş yaptılar

Yapmayın utanıyorum dedi

Okan Bayülgen ile 6 aylık hamile eşi Şirin Ediger, önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. HaberTürk Magazin' den edinilen bilgiye göre kızı İstanbul’u kucağına almak için gün sayan ‘baba’ Bayülgen, eşiyle güneşin tadını çıkardı.Üç ay önce sürpriz bir nikahla Roma’da evlenen Okan Bayülgen ile Şirin Ediger, kızları İstanbul’u kucaklarına almak için gün sayıyor. Önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe çıkan Bayülgen ile altı aylık hamile eşi Ediger, güzel havanın tadını çıkardı.Önce mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, daha sonra Beymen Brasserie’de başbaşa yemek yedi. İlk kez hamile olarak görüntülenen Şirin Hanım’ın iyice belirgenleşen karnı dikkat çekti.Okan Bayülgen, Nişantaşı’nın göbeğinde fotoğrafları çekilirken rahatsız olup “Yapmayın, utanıyorum” dedi. Baba olacağı için çok heyecanlı olduğu bilinen Bayülgen’in, Hakkı Devrim’in öğüdü üzerine kızının kalabalık bir aile ortamında yetişmesini istediği ve bunun için de eşi Şirin Ediger’in Ankara’da yaşayan anne ve babasını İstanbul’a getirtmeye çalıştığı söyleniyor.