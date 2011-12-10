Okan Bayülgen'e kulis protestosu

T24 -

Programa katılacağını "Azz sonra Okan Bayülgen'deyimmmm" notuyla twitter sayfasından duyuran Metin Zakoğlu tepkisini dile getirdi." Maalesef 2.5 saat bekletilmekten uykumun gelmesinden, program biterken çıkartılma saygısızlığından yayına çıkmadım. Herkesin bilgisine... Çivisi iyice çıkmış her şeyin. Kim daha çok soytarılık yapıyorsa onun var olduğu yerde ben yokum. Saygısız değilim ama aptal da olmadım bugüne kadar.Dün gece bana şunu öğretti; bu ulusta maymunluk yapamıyorsan, sadece sanatçıysan medya denen çöplükte kimsenin umrunda değilsin. Sanatın popüler olmadığının kanıtı idi dün akşam yaşadıklarım, bundan da çok mutlu oldum ayrıca! Dün akşam Okan Bayülgen'in programına konuk edilip; 2,5 saat kuliste TV'den onları izlemem sağlanıp, programa alınmamamı kınıyorum. arayarak ve buradan yazarak tavrıma destek veren güzel sözleri ile beni mutlu edeb tüm dostlarıma teşekkür ederim."