Okan Bayülgen'den kar protestosu

T24 - Okan Bayülgen, kar yağışı nedeniyle yetkililer tarafından 'evinizden çıkmayın' şeklindeki duyurulara sert çıktı.





Kanal D'de ekrana gelen Disko Kralı programının başında olumsuz hava koşullarına karşın stüdyoya gelen 300'e yakın üniversiteliye teşekkür eden Bayülgen, istanbul dışında Ankara ve çevre illerden de gelenler olduğunu özellikle belirtti.



istanbul'u etkisi altına alan ve -2 dereceye düşen hava durumundan bahseden Bayülgen, yetkili merciler tarafından yapılan 'Dışarı çıkmayın, evinizde kalın' anonslarına tepki gösterdi.



Belediyenin görevinin her türlü hava koşulunda hayatın akışının devam etmesini sağlamak olduğunu ima eden Bayülgen, "Bir belediye kar yağdığı zaman, 'kar yağdı ama biz hallettik' diye kendi reklamını yapamaz. Bu saçmalıktır" dedi.



Halkın -40 derece olan ülkelere, şehirlere tatile gittiğini hatırlatan Bayülgen, -2 derece nedeniyle hayatın durmasını eleştirdi.



"Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede öleceğim" diyen ve Türkiye'yi beğenmez biriymiş gibi görünmek istemediğini anlatan ünlü şovmen, şartlardan memnun olmadığını, bu ülkenin ve istanbul'un çok daha iyi şartları hak ettiğini anlattı.





Evsizlere yapılan hizmetler



Bu arada bir sonraki akşam Medya Kralı programında konuya tekrar değinen Okan Bayülgen, sözlerinin belediyeleri kötülemek için olmadığını vurgulayarak Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı önemli bir hizmeti anlatmak için Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü Tayfun Karali'yi canlı yayına bağladı. Karali, soğuk kış günlerinde, sokakta yaşayan insanları Darülaceze'de toplayarak çeşitli hizmetler sunduklarını anlattı.