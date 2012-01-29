Okan Bayülgen’den dizi sektörüne çözüm





Çağnur Öztürk - T24

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90'lar Diskosu’ndan sonra bu hafta da Disko Kralı’nın teması Yalnızlar diskosu idi. Konuk seçimleri çok başarılıydı. Şiirler ve şarkıların buluştuğu hüzünlü bir gece oldu haliyle.



Sanırım artık her hafta artık Disko Kralı’nda izleyenleri sağlam bir tema bekleyecek.



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Cuma akşamı ise Medya Kralı’nda tv sektörü için çok önemli konular konuşuldu. Es geçilmemeli, mutlaka altlarının çizilmesi gerekiyor…



Dizi setlerinin koşulları artık malumunuz, hem oyuncuları hem set çalışanlarını yıpratıyor. Bunun sebebi de dizilerin uzunluğu…



Okan Bayülgen bu ciddi soruna çözüm konusunda çalışmalarını şu cümleleriyle anlattı:



‘TV8 içinde kurduğumuz bir yapım şirketinde süresi 45 dakikayı geçmeyen diziler üretiyoruz yazıyoruz. Birçok oyuncuya diyorum ki süresi 45 dakikayı geçmeyen diziler yapıyoruz dolayısıyla hem oyuncular için sağlıklı set şartları oluşacak yani sette insanlar ölmeyecek hem de telif haklarını üzerinizde bulundurabileceksiniz. Telif haklarınızı devretmeyeceksiniz, ömür boyu telif hakları baki olacak eserin üzerinde.’



Ancak Bayülgen oyunculara bu projeden bahsettiğinde yakınmalarla, şimdi yarı ücret mi alacağız şeklinde konuşmalarla karşılaştığını belirtiyor, bir tür riyakarlık söz konusu olduğundan bahsediyor.



Leyla İle Mecnun’un fenomeni Erdal Bakkal karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt da mart ayında kurulan Oyuncular Sendikası’nı ve çalışmalarını anlattı.



Ve sendika olarak hedeflerini sıraladı:



Tüm oyuncuların bağlı çalışan olmasını sağlamak

Temel çalışma koşullarını elde etmek için çalışmak

Tüm alanlarda taban ücretinin belirlenmesini sağlamak

Telif haklarını devretmeyi genel uygulama olmaktan çıkartmak

Mesleğimizin koşullarına göre işsizlik sigortasını düzenlemek

Emeklilik primlerini düzenlemek

Hiçbir oyuncunun emeklilik sorunun kalmaması

Sendika çocuk oyuncuların çalışma koşullarını düzenlemek için de inanılmaz efor sarf ediyor.



Yıllardır konuşulan dizi sürelerinin kısalması gerektiği önerisi artık gerçekleşmeli. Geçen sene büyük bir eylem yapılmıştı. Sektör büyük ve her hafta bir sinema filmi uzunluğunda dizi çekebilmek için mücadele içinde. Kanal, yapım şirketi, reklamcı, oyuncu dörtgeni fikir birliği yapmalı.En azından dizi süreleri 60-70 dakikaya inmeli.



Bayülgen’in de dediği gibi hem daha fazla üretim hem de daha kaliteli içerik elde edilecektir.



Sponsorlar da Oyuncular Sendikası’na desteğini sonuna kadar vermeli.