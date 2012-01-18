Okan Bayülgen'den Cumbul'a kinayeli mesaj



Çağnur Öztürk - T24



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Yılbaşı ekranının hakkını veren Okan Bayülgen’in, bu kadar uzun tatil hakkı değildi. Şehrin yalnızlarını iyice yalnız bıraktı.



Tatil bence gereğinden fazla sürdü.



En nihayetinde hayranlarının yolunu gözlediği Bayülgen dönüş yaptı ve talk-show türünün özelliklerine ihanet etmeyen programlarının açılışını dün yaptı.



Bayülgen’in Meltem Cumbul’un Altın Küre konuşması ve yaptığı V victory-barış işareti taklitleri de gözlerden kaçmadı. Cumbul’un barış mesajını kinayeli bir şekilde canlandırdı diyebiliriz.



Bu akşam ise yıllardır Okan Bayülgen’in programlarında yıllardır Reyhan diye sürekli seslendiği adeta eli kolu olan, gizli kahraman yapımcısı Reyhan Tüysüz de ekran önüne geçiyor.



Bundan sonra Çarşamba geceleri Kral Çıplak’ı beraber sunacaklar.



Programın sonunda Bayülgen yine duyarlılığını göstererek Rauf Denktaş’ı andı. Ve Denktaş için hazırladıkları özel bantı yayınlandı.





Al Yazmalım yayından kalkıyor mu?



Birçok sitede şöyle bir haber son hızla yayılmaya başladı; ‘ Başrollerini Özge Özpirinçci, Seçkin Özdemir ve Barış Falay'ın paylaştığı “Al Yazmalım” dizisi zor günler yaşıyor. İlk önce günü değiştirilen dizi şimdi de yayından kaldırılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü 17. bölümü yayınlanan dizinin reytinglerinin düşük olması yapım şirketini zor duruma düşürünce, Şubat ayı itibariyle dizinin yayından kaldırlması kararı alındı.’



Ancak henüz ne ATV ne de dizinin yapım şirketi Ay Yapım’dan net bir açıklama yok.

Dizinin oyuncularından Barış Falay’ın dün akşam saatlerinde yazdığı şu tweeti dizinin durumunu açıklıyor;





bfalay Baris Falay



Arkadaslar "alyazmalim bitecek"haberlerinden bizim haberimiz yok,yapimin yok ,kanalin da haberi oldugunu sanmiyorum,sevgiler



Benim yorumum ise şöyle; başından beri sinemamız için bir kült olan bir filmin dizi fikri hiç hoşuma gitmemişti. Diziyi de açıkçası olmamış bir proje olarak görüyorum. Medyada yeni bir değişim rüzgarı başlıklı yazımda bahsetmiştim; ATV’nin satışı söz konusu.

Eğer demiştim; ‘ATV’nin satışı gerçekleşirse kanalda bir dizi ve program kaldırma fırtınası yaşanır tıpkı Star’da olduğu gibi. Zaten artık tartışmaya gerek yok bir zamanların “Dizi Atv’de izlenir” sloganı yok oldu, çok eskilerde kaldı. Yeni sezondan yani 5 Eylül 2011’den bugüne kadar en büyük kıyım ATV’de oldu.

Sezon başından beri kaldırılana dizi ve programlar şöyle; İstanbul’un Altınları, Aşağı Yukarı Yemişlililer, Reis, Seni Bana Yazmışlar, Kurşun Bilal, 5’er Beşer, Bir Günah Gibi, Kalbim Seni Seçti, Sen Hak Ediyorsun, Tövbeler Tövbesi.’

İlk bakışta sallantıda olan diziler bence sırasıyla; Alemin Kıralı, Al Yazmalım, Yahşi Cazibe gibi.



‘Hülya Vural’ da ATV Dramalar Müdürlüğü görevinden ayrılmıştı. Endemol’e geçişini ise artık Endemol programdan çok dizi denemelerine de devam edecektir şeklinde yorumluyorum.







