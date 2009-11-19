Okan Bayülgen yüzünden işten kovuldu!

Flash Tv'de rüya yorumları yapan Deniz Karınca, Okan Bayülgen'in 'Medya kralı' programına konuk olduktan sonra işten çıkarıldığını söyledi.

'Rüyalarınız Hayrolsun' isimli program,

'Medya Arkası' bölümünde yayınlanmış ve Okan Bayülgen, çok ilginç gelen bu programla ilgili konuşmak için Deniz Karınca'yı konuk etmişti.

Bu haftaki programında yine Medya Arkası'nda kullanmak için programı beklediklerini ancak yayınlanmadığını söyleyen Okan Bayülgen, bir endişesini de dile getirmiş ve "Biz programa çıkardık diye kızı işten mi attılar acaba?" diye konuşmuştu. Bayülgen'in tahmini doğru çıktı.

Deniz Karınca, Kanal D'de Seda Sayan'ın programına katılarak "Bir haksızlık oldu. Okan Bayülgen'e çıkmamam istenmedi ama ben bir şekilde çıktım. Fakat ondan sonra bir rahatsızlık geçirdim. Ameliyat yaşadım" diyerek daha sonraki süreçte de programına son verildiğini ifade etti.

Seda Sayan ise Okan Bayülgen'in Deniz Karınca'yı işe alması tavsiyesinde bulunarak "Okan Bayülgen'e söyle. Programının 3 günün birinde iş versin. Valla, Okan bunu duysa çok üzülür" dedi. Deniz Karınca, Bayülgen'in kendisinden bahsettiğini duyduğunu belirterek "Ona çok teşekkür ediyorum. Beni merak etmiş. Sağolsun" dedi.