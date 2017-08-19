"Okan Bayülgen, yarışma programı sunacak" iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yaşanan "Diriliş Ertuğrul" tartışmasından sonrasında ünlü şovmen Okan Bayülgen'in geçtiğimiz Kasım 2017 tarihinde başlaması gereken programı iptal edilince, Bodrum'da 'DadaSalon'u açmıştı. Yaşananlar sonrasında, Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, Okan Bayülgen'nin televizyona döneceğini iddia etti.

Birinci iddia olarak hafta içi her gün talk şov yaptırılma olasılığı olduğunu belirten Mesut Yar, "Okan’ı bilmem ama siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?" dedi.

Mesut Yar'ın "Tanıtımlarla kapışacaklar" başlığıyla yayımlanan bugünkü (19 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölüm şöyle:

"Çoktandır Bodrum’daki sanat kulübüyle ilgilenen Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde FOX semalarında göründü.



Hemen ardından iki kulis çıktı. Birincisi Okan’a hafta içi her gün talk şov yaptırılma olasılığı, ikincisi ve daha güçlü olanı sezon sonuna doğru bir yarışma sundurma ihtimali.



Okan’ı bilmem ama siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?"

Ne olmuştu?

Okan Bayülgen, 2016 yılında Altın Kelebek ödül töreninde, en iyi dizi ödülünü alan Diriliş Ertuğrul için, "Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için, kendilerine söz vermek istiyorum, bundan sonra her gün seyredeceğim. Yayınlanmasa bile ekran başında olacağım" sözleri üzerine ekip oyuncuları ödülü iade etmişti. Bu yaşananlardan sonra Erdoğan Bayülgen'i kast ederek, "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Okan Bayülgen, "Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” demişti.