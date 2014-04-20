Okan Bayülgen: Parti kur diyorlar, yer miyim bunları?

Ekranların tanınan ismi şovmen Okan Bayülgen, Twiter’da takipçilerinin “Parti kur” önerilerine cevap verdi. Bayülgen “'Hadi parti kur, biz de üye olalım.' diyorlar ya yer miyim ben bunları?” dedi.

Akşam gazetesinin haberine göre, Okan Bayülgen Twitter’daki takipçilerinden gelen “Parti kur, biz de üye olalım” önerilerine cevap verdi. Bayülgen, “Genç insanlarla olan sıcak temasım ve diyaloğum sayesinde bir 'kanaat önderi' konumu biçiliyor. Ben politik bir kişi değilim ve şov dünyasının içindeyim. Bana sosyal medyada en çok yazılan laflardan biri; 'Hadi parti kur, biz de üye olalım." Ya yer miyim ben bunları? İşini iyi yapan insanlar ne kurtarıcıdır, ne gurudur, ne mesihtir, ne ahlak timsalidir, ne heykeli dikilecek adamdır. Sadece 'İşini iyi yapan bir adam'. Bu kadardır yani.” dedi.