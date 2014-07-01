Okan Bayülgen: Gay olduğuma inanmaya başladım

Okan Bayülgen’in genç bir kadınla geçen hafta Yunanistan’ın Kos Adası’nda gördüğü iddialarına yanıt veren Okan Bayülgen, “Benim gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum” dedi.

‘Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz’

Okan Bayülgen boşanma haberlerini yalanladı. Bayülgen “Peki sürekli niye böyle söylentiler çıkıyor?” diye sorusuna da “Benim de gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum. Bunu zırt pırt yazarsanız, birileri görüp çocuğuna söyler. O çocuk da bizim çocuğa söyler. Kimsenin kızıma ‘annen-baban boşanmış’ demesini istemiyorum. Belge buluncaya kadar bunlar dedikodu. Bir belge bulunsa da ‘bunlar hece hece birleştirilmiş’ derim. Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz, gel bak” dedi.

‘İki ihtimal var’

Geçen hafta Yunanistan’ın Kos Adası’nda yanında görülen kadınla ilgili Bayülgen “İki ihtimal olabilir. Birincisi annemi genç kız sanmış olabilirler. İkincisi de pansiyoncu Mustafa’nın kızını sevgilim sanmış olabilirler. Hangisi acaba?” diye yanıt verdi.