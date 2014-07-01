T24 LogoT24 Logo
Magazin

Okan Bayülgen: Gay olduğuma inanmaya başladım

Okan Bayülgen’in 6 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdiği, eşi Şirin’in başka bir eve taşındığı, Okan’ın yeni bir sevgilisi olduğu iddia edildi

01 Temmuz 2014 14:42

Okan Bayülgen’in genç bir kadınla geçen hafta Yunanistan’ın Kos Adası’nda gördüğü iddialarına yanıt veren Okan Bayülgen,  “Benim gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum” dedi.

 

‘Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz’  

 

Okan Bayülgen boşanma haberlerini yalanladı. Bayülgen “Peki sürekli niye böyle söylentiler çıkıyor?” diye sorusuna da “Benim de gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum. Bunu zırt pırt yazarsanız, birileri görüp çocuğuna söyler. O çocuk da bizim çocuğa söyler. Kimsenin kızıma ‘annen-baban boşanmış’ demesini istemiyorum. Belge buluncaya kadar bunlar dedikodu. Bir belge bulunsa da ‘bunlar hece hece birleştirilmiş’ derim. Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz, gel bak” dedi. 

 

 

 

‘İki ihtimal var’ 

 

Geçen hafta Yunanistan’ın Kos Adası’nda yanında görülen kadınla ilgili Bayülgen “İki ihtimal olabilir. Birincisi annemi genç kız sanmış olabilirler. İkincisi de pansiyoncu Mustafa’nın kızını sevgilim sanmış olabilirler. Hangisi acaba?” diye yanıt verdi.

 

ETİKETLER

okan bayülgengayboşanmaşiriniddiadüşünüyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24