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Okan Bayülgen: Başbakanın dediğini yapalım

Sanatçı Okan Bayülgen, sosyal medya üzerinden Taksim'deki polis müdahalesini eleştirdi

12 Haziran 2013 10:24

Taksim'de yaşanan olaylardan sonra Okan Bayülgen twitter'dan, "Halka saldırılıyor, engelli vatandaşa saldırılıyor, sanatçılara saldırılıyor... Gördüklerimiz bunlar! Bütün dünyanın gördüğü bu! Öyleyse, Başbakanımızın dediğini yapalım. Suçlama refleksini bir kenara bırakarak düşünelim. Eğer sade vatandaş olarak bu gelişmelerden endişeliysek. Bu kaos ortamının memlekete iyi gelmeyeceğini anlıyorsak. Ben bütün eleştirileri okuyor ve dikkate alıyorum. Nasıl yazılmış olursa olsun altında bir beyan, fikir arıyorum. Siz de aynısını yapar mısınız? Kardeşlerinize, tanışlarınıza, hemşehrilerinize, vatandaşlarınıza bu zulüm yapılırken bir an olsun düşünebilir misiniz?" diyerek insanları sağduyulu olmaya davet etti.
 

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