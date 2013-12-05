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Okan Bayülgen: Acun'u seviyorum, yaptığı işleri hiç sevmiyorum

Okan Bayülgen: Televizyon sahibi olmak bir halt olmayacak artık

05 Aralık 2013 11:01

Televizyon sahibi olmanın artık kolay olduğunu belirten Okan Bayülgen, TV 8'i satın alan Acun Ilıcalı hakkında,  "Adamın yaptığı işleri hiç sevmiyorum. Adamı seviyorum, yaptığı işleri sevmiyorum. Bana göre başka bir ... yani.. neyse boşver. Herkes iyi olsun" dedi.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programının bu akşamki konuğu Okan Bayülgen oldu.

Enver Aysever, "Ünlü bir televizyon yıldızı bir televizyon sahibi oldu, senin de televizyonculuk adına çok emek verdiğini biliyorum, bu doğal bir durum mudur?" sorusuna Okan Bayülgen şöyle bir cevap verdi:

 

'Bu doğal bir durum'

 

Bu doğal bir durum. Ayrıca da kutluyorum. Harikulade bir iş yapmış. Kazandığı parayı sermaye olarak yayıncılığa yatırıyor.

 

'Adamın yaptığı işleri hiç sevmiyuorum'

 

Adamın yaptığı işleri hiç sevmiyorum. Adamı seviyorum, yaptığı işleri sevmiyorum. Bana göre başka bir ... yani.. neyse boşver. Herkes iyi olsun.

 

Herkesin televizyonu olacak

 

Ama şunu söylemek istiyorum. Herkesin televizyonu olacak merak etme. Bu teknoloji böyle gelişiyor. Sosyal medyayla ilgili, benim de yapmak istediğim bu mesela. Gençlik ve kültür sanat kanalını ben de yapacağım, sen de yapacaksın, herkes yapacak.

Yani televizyon sahibi olmak bir halt olmayacak artık.

 

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