Okan baba oluyor

Okan Bayülgen yakında baba oluyor. Bayülgen, reklamcı sevgilisİ Şirin Ediger'in hamile olduğunu Disco Kralı programının kulisinde öğrendi.



Ediger, hormonal düzensizliklerden dolayı kontrol için gittiği Alman Hastanesi’nde hamile olduğunu öğrendi. Şirin Ediger, Bayülgen’e bu sürpriz haberi Disco Kralı isimli programının kulisinde açıkladı. Baba olacağını duyunca çok mutlu olan Bayülgen, bu haberin ardından nikah için gün almaya karar verdi. Çift 31 Aralık’ta Roma’da ailelerin katılacağı sade bir törenle nikah masasına oturacak. 2009’a karı-koca olarak girmeye hazırlanan ikili balayını da Roma’da geçirecek. Daha önce başından üç evlilik geçen ve çocuk sahibi olmayan Okan Bayülgen yıllar sonra yeniden “evet” diyecek.

