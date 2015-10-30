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Yaşam
Deutsche Welle

Oje şişmanlatıyor

Yüzlerce ojeyi inceleyen ABD'li uzmanlar, kadınların vazgeçilmez güzellik ürünlerinden ojenin hiç bilinmeyen bir özelliğini ortaya çıkardılar

30 Ekim 2015 19:45


ABD'nin Duke Üniversitesi uzmanlarının Çevre Çalışma Grubu (EWG) ile birlikte yaptığı araştırma kapsamında yaklaşık 3 bin farklı oje incelendi.

Bu ürünlerin yarısından fazlasında trifenil fosfat (OP(OC6H5)3) maddesine rastlandı. Trifenil fosfat maddesi bir "endokrin çevre bozucu" olarak biliniyor. Madde hormon sisteminin dengesini bozarken, yağ depolanmasını olumsuz yönde etkiliyor. Böylece aşırı kiloya yol açıyor.

 

'Tırnaktan kana karışıyor'

 

Uzmanlar, plastik ve mobilya üretiminde kullanılan trifenil fosfat maddesine ojelerde yer verilerek kalıcılığın ve esnekliğin artırılmak istendiğini tahmin ediyorlar.

Araştırmacılar ürünleri kullanan deneklerde idrar testi yaptılar. Test, trifenil fosfat maddesinin bir süre sonra kana karıştığını ortaya koydu.

 

Aşırı kiloya yol açma sebebi

 

Uzmanlar, trifenil fosfat maddesinin "endokrin çevre bozucu" özelliğinden dolayı metabolizmayı olumsuz yönde etkileyebileceğine yağ ve kalori yakımının kesintiye uğramasının aşırı kilo alımına neden olabileceğine dikkat çekiyor.

 

Uzmanlar: 'Kaygı verici'

 

Oje araştırmasını yapan ekipten Johanna Congleton, "Kadınlara ve genç kızlara pazarlanan bir ürünün tartışmalı bir endokrin çevre bozucu içermesi kaygı vericidir" dedi. Congleton, "kimyasal maddenin oje sürüldükten kısa süre sonra vücut tarafından emiliyor olmasını daha da kaygı verici bulduklarını" söyledi.

 

Kampanya başlattılar

 

EWG isimli kuruluş, oje üreticilerini ürünlerinde TPHP kullanmaktan vazgeçmeye çağıran bir imza kampanyası başlattı. EWG yetkilileri, TDHP maddesine renkli ürünlerde saydamlara kıyasla ya daha az ya da hiç rastlanmadığına dikkat çekti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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