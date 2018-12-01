OİB'den, otomotivde gelişime katkı sunacak projelere 300 bin TL ödül

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İTÜ Çekirdek Big Bang Girişimcilik Yarışması\'nda Türk otomotiv sanayinin gelişimine katkı sunacak sekiz projeye toplam 300 bin TL para ödülü verdi.

​Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent tarafından düzenlenen İTÜ Çekirdek Big Bang 2018 Girişimcilik Yarışması’nda Türk otomotiv sanayinin gelişimine katkı sunacak projeleri ödüllendirdi. OİB, teknolojik girişimlerin sergilendiği Big Bang yarışmasında sekiz girişimci projeye toplam 300 bin TL para ödülü dağıttı. OİB tarafından verilen en büyük ödülün sahibi olan Laska Energy projesi 70 bin TL alırken, Ecomod projesi 60 bin TL ve BenzinLitre projesi de 50 bin TL’nin sahibi oldu. \'Daha az atık, daha çok enerji\' sloganıyla geliştirdiği projesi ile OİB tarafından büyük ödülün sahibi olan Laska Energy, lastik gibi kauçuk bazlı atıklardan termo-kimyasal yöntemle yüksek kalitede değerli hammaddeler ve elektrik enerjisi elde ediyor.

OİB tarafından verilen diğer büyük ödülü kazanan modüler platforma sahip L6/L7e sınıfı elektrikli mini araç olan Ecomod da hedef pazarların ulaşımı, lojistik ve yiyecek-içecek hizmeti gibi ihtiyaç çeşitliliği düşünülerek ortak şasi ve güç aktarımı platformu ile birlikte birçok opsiyonel yapı parçası tasarlanarak geliştirildi.

BenzinLitre projesi de tüm akaryakıt istasyonlarını güncel fiyatları, doğru lokasyonları ve tesis-içi imkanları listeleyerek kullanıcıların tasarruf etmesini ve karar verme sürecini akıllı hale getirmeyi sağlıyor. Proje, aynı zamanda dinlenme tesisleri, yol yardım, sigorta teklifi gibi araç sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.

PROJELER, YAKLAŞIK 15 MİLYON TL YATIRIM ALDI

Ödüller OİB Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Burhanoğlu ve Şerife Eren tarafından törenle verildi. Ömer Burhanoğlu, OİB olarak Türkiye’nin yalnızca bir üretim üssü değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması vizyonu ile hareket ettiklerine dikkat çekerek, “Bu doğrultuda 7 yıldır yıldır sürdürdüğümüz Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması\'nda toplam 1 milyon 159 bin TL nakdi ödülü proje sahipleri ile buluşturduk. OİB olarak projelerin sanayide hayat bulması ve yeni girişimciler yetiştirmek adına da son 4 yıldır İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. OİB desteğiyle İTÜ Çekirdek’te dört yılda toplam 138 otomotiv girişimi ofis, mentorluk, network ve Ar-Ge desteği gibi olanaklardan yararlandı. Otomotivde 63 girişim prototipini İTÜ Çekirdek içerisinde geliştirirken, 91 girişim İTÜ Çekirdek’in atölye ve laboratuvar imkanlarından faydalandı. 10 girişim projesi yurt dışında 35 farklı firma ile iş geliştirme faaliyetinde yer alırken, 1 girişim de uluslararası Slush 2017 etkinliğinde bin 700’den fazla girişim arasında ilk 50’ye kalarak sunum gerçekleştirdi. OİB, girişimlerin Ar-Ge faaliyetleri için de 290 bin TL’den fazla destek sağladı. Büyük bir çalışma azmi ve kararlılıkla yürüttüğümüz bu çabalarımız sonucunda; 4 yılda destek verdiğimiz girişim projeleri toplam 14,8 milyon TL yatırım alırken, şirketlerin değerlemesi toplam 106 milyon TL’ye ulaştı. Bu girişimler, toplam 18,8 milyon TL ciro gerçekleştirirken, 202 kişiye de istihdam sağladı” dedi.

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