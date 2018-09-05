OİB: Otomotiv ihracatı sekiz ayda 21 milyar dolara ulaştı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 20 milyar 808 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv ihracatı Ağustos ayında yüzde 12’lik düşüş yaşamasına rağmen ülke ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

OİB verilerine göre, otomotiv ihracatı Ağustosta yüzde 12 azalarak 1.6 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv ihracatının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 20 milyar 808 milyon dolar olarak Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruduğunu ve Ağustos ayındaki düşüşün bayram tatili nedeniyle dört iş günü kaybedilmesinden dolayı etkili olduğunu belirtti.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ağustosta yüzde 13 azalarak 711 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 507 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 12 gerileyerek 191 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 123 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 20 azalırken, yine Fransa’ya yüzde 14, İtalya’ya ve Romanya’ya yüzde 16’şar, ABD’ye yüzde 17, İspanya’ya yüzde 27 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya’ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 17, Birleşik Krallık’a yüzde 19, Fransa’ya yüzde 27, Slovenya’ya yüzde 19, ABD’ye de yüzde 61 düşüş oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 28 azalırken, yine İtalya’ya yüzde 34, Slovenya’ya yüzde 51, İspanya’ya yüzde 35 düşüş oldu, Fransa’ya yüzde 48, Hollanda’ya yüzde 20 artış yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 3, Almanya’ya yüzde 6 ve ABD’ye yüzde 146 ihracat artışı dikkat çekti.

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat ağustosta yüzde 12 azalarak 292 milyon dolar oldu.

Almanya’ya olan düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 17, yan sanayi ihracatının yüzde 20 gerilemesi etkili oldu. Ağustosta ikinci büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 9 azalarak 144 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 20 azalarak 129 milyon dolar oldu. Diğer pazarlardan İtalya’ya ihracat yüzde 11, ABD’ye yüzde 18, Belçika’ya yüzde 29, Hollanda’ya yüzde 35 düşerken, Polonya’ya yüzde 17, Rusya’ya yüzde 34, Fas’a yüzde 39 arttı.

İtalya’ya olan düşüşte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 34, yan sanayi ihracatının yüzde 16 azalması, Birleşik Krallık’a düşüşte binek otomobiller ihracatının yüzde 19, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 28 azalması etkili oldu. Polonya’ya yönelik artışta ise çekiciler ihracatında yaşanan çok yüksek oranlı artış etki yaptı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 15 azalarak 1 milyar 143 milyon dolar oldu. AB Ülkeleri otomotiv ihracatından yüzde 71 pay aldı. Alternatif pazarlar arasındaki Afrika Ülkelerine ihracat yüzde 32 artarken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine ise yüzde 18 düşüş yaşandı.