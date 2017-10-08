OİB: Otomotiv ihracatı dokuz ayda 20 milyar doları aştı

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 20.8 milyar dolara ulaştı.

OİB\'den yapılan açıklamaya göre otomotiv sektörü Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustos dışında tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan otomotiv sektörünun toplam ihracattaki payı yüzde 19\'a çıktı.

OİB Eylül verilerine göre mal grupları bazında;

- otomobil ihracatı yüzde 19.5 artışla 849 milyon dolara,

- yan sanayi ihracatı yüzde 9 artışla 795 milyon dolara,

- yük taşıtları ihracatı yüzde 5 artışla 361 milyon dolara,

- otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 0.1 artışla 101 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayide;

- Almanya’ya yüzde 10,

- İtalya’ya yüzde 24,

- İspanya’ya yüzde 15,

- Rusya’ya yüzde 37,

- Slovenya’ya yüzde 257 ihracat artışı yaşandı.

Romanya’ya yan sanayi ihracatı ise yüzde 21 geriledi.

Otomobillerde;

- İtalya’ya ihracat yüzde 24 düşerken,

- Almanya’ya yüzde 27,

- İspanya’ya yüzde 78,

- Polonya’ya yüzde 31,

- Belçika’ya yüzde 60,

- ABD’ye yüzde 61 bin 149’luk ihracat artışı yaşandı.

Yük taşımaya taşıtlarında;

- Birleşik Krallık’a yüzde 82,

- Fransa’ya yüzde 25,

- Danimarka’ya yüzde 75 artış yaşanırken,

- İtalya’ya yüzde 14,

- Slovenya’ya yüzde 10,

- Almanya’ya ise yüzde 23 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise;

- Almanya’ya yüzde 51 artış yaşanırken,

- Fransa’ya yüzde 15,

- Birleşik Krallık’a yüzde 38,

- Slovenya’ya yüzde 84 düşüş görüldü.

AB’ye ihracat yüzde 7 arttı

İhracatta yüzde 78 pay alan AB ülkelerine ihracat eylülde yüzde 7 artışla 1 milyar 673 milyon dolar oldu.

Yılın dokuzuncu ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 90 ihracat artışı dikkat çekti.

Eylülde Afrika Ülkelerine yüzde 36, Diğer Avrupa Ülkelerine ise yüzde 43 ihracat artışı yaşandı.