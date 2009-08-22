O’Horten ve onun absürd dünyası

2008 Norveç Sinema Eleştirmenleri tarafından En İyi Film seçilen O’Horten‘ın başrolleri; Baard Owe, Espen Skjonberg, Githa Norby ile Bjorn Floberg paylaşıyor





Yönetmen ve senaryo koltuğunda ise Yumurtalar, Factotum, Mutfak Hikayeleri, Güneşli Bir Gün filmleriyle tanıdığımız, kendine has üslubunu ortaya koyan Norveçli Bent Hamer oturuyor. Filmin kahramanı O’Horten dakik bir demiryolu ağının bir parçası olarak yolculuk ettiği 40 yılın ardından emekli olmaya mecbur edilmiştir. Artık yıllarını verdiği demiryolları onun için güven dolu bir yer değildir. Düzenli ve yalnız varoluşu yerini olasılık dışı serüvenlerle ve şaşkınlık verici ikilemlerle dolu bir geleceğe bırakmak üzeredir: Horten uçakla seyahat edebilecek midir? Ödüllü teknesini eninde sonunda satacak mıdır? Peki nasıl kendisini bir çift yüksek topuklu kadın ayakkabısının içinde bulmuştur? Ya direksiyonda gözleri bağlı bir adamla yaptığı kabus gibi yolculuktan kurtulabilecek midir? Yaşlanmakta eğlenceli bir taraf olduğu test edilip onaylanmıştır ve gülümseyerek, yaşamı kendine özgü görkemiyle kucaklamayı başarmamız için ille de yaşlı Norveçliler olmamıza gerek yoktur. İnsanlık haline mükemmelce eğri bir açıdan bakan Bent Hammer bize sıcaklığın, bir doz melankolinin ve evrensel cazibenin sarmaladığı absürd bir manzara sunuyor. 2008 Trondheim En Yenilikçi Film; En İyi Senaryo; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini de alan O’Horten hikâyesi ve oyuncularıyla haftanın en sıcak ve absürd yapımı.