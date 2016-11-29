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BBC Türkçe

Ohio'daki kampüs saldırısında 'terör' şüphesi

ABD'de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde en az 11 kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın Somali kökenli bir öğrenci olduğu açıklandı. Zanlının yayaların üzerine arabasını sürdükten sonra dışarı çıkarak etrafındakilere bıçakla saldırdığı olayda terö

29 Kasım 2016 06:17

ABD'de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi'nde en az 11 kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın Somali kökenli bir öğrenci olduğu açıklandı.

İsmi Abdul Razak Ali Artan olarak açıklanan 18 yaşındaki öğrenci, bir grup yayanın üzerine arabasını sürdükten sonra dışarı çıkarak etrafındakilere bıçakla saldırdı.

Olay sırasında bir gaz kaçağını araştırmak için bölgede bulunan 28 yaşındaki polis memuru Alan Horujko ise saldırganı vurarak öldürdü.

Yaralananlar arasında kampüs çalışanları ve öğrencilerin olduu kaydedildi.

Polis şefi Kim Jacobs pazartesi sabahı gerçekleşen olayın bir terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Jacobs düzenlediği basın toplantısında, "Yaya kaldırımında sürdüğünü göz önünde bulundurursak burada bir niyetin varlığından bahsedebiliriz, en başından beri planlanıp planlanmadığına bakacağız" dedi.

60 bin öğrencinin eğitim gördüğü kampüste Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da araştırmaya katılıyor.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın kampüse yalnız geldiğinin görüldüğünü aktardı.

Federal yetkililer son aylarda ABD içinde yetişmiş radikal eylemcilerin bıçak ve araba kullanarak saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

IŞİD örgütü ise sempatizanlarına herhangi bir silah kullanarak saldırı düzenleyebilecekleri duyurusu yaptı.

Örgüt aynı zamanda New York şehrinde haftasonu düzenlenen Şükran Günü yürüyüşüne de araçlarla saldırıda bulunulması emri vermişti.

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