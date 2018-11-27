Ohio eyaletinde vergi ödemeleri Bitcoin ile yapılabilecek

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD’nin Ohio eyaleti, vergi ödemelerinde Bitcoin’i (BTC) kabul eden ilk ABD eyaleti olacak.

Ohio’daki şirketler bundan böyle vergi ödemelerini kripto para brimiyle yapmak için kayıt olabilecekler. Ödemeler kripto ödeme servisi BitPay ile yapılabilecek. Eyalette yaşayan vergi mükellefleri vergi ödemelerini BitPay’a gönderecek, Bitcoin’ler de burada dolara çevrilecek.

Wall Street Journal gazetesindeki habere göre, Bitcoin ile vergi ödeme fikri eyaletin mali işlerden sorumlu yetkili Josh Mandel’den geldi.

Mandel, yeni özelliğin hem vergi mükelleflerine uygun olduğuna hem de Ohio’nun kripto para adaptasyona yardımcı olacağına inandığını belirterek, \"Bitcoin’i paranın meşru bir biçimi olarak görüyorum\" dedi.

Uygulamanın ilk aşamada sadece kurumsal vergiler için geçerli olduğu belirtildi.

Şubat ayında ABD’deki Georgia eyaleti de vergi ve lisans ödemelerinde kripto para biriminin kullanılabilmesi için bir yasa çıkarmıştı.

