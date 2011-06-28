'Ohh derseniz yan odadan duyulur'

T24 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda daha önce uyguladığı sıra dışı kurallarla gündeme gelen otelin işletmecileri, gülümseten kurallara yenilerini ekledi. Uyarıda ahşap katlarda ses izolasyonu olmadığı hatırlatılarak, "Ohh derseniz yan odada duyulur. Ateşli çiftlere önemle duyurulur" denildi.







Otelin girişindeki patika yola ve otelin çeşitli bölümlerine konulan tabelalardaki yeni kural listelerinde, "Tepmek toynaklı hayvanlara mahsustur, horon tepilmez vurulur" ve "Uyy ile başlayan Daa ile biten sevimsiz şive taklidi yapmayın" gibi yeni kurallara yer verildi, bir diğer uyarıda da ahşap katlarda ses izolasyonu olmadığı hatırlatılarak, "Ohh derseniz yan odada duyulur. Ateşli çiftlere önemle duyurulur" denildi.





'Tepmek toynaklı hayvanlara mahsustur, horon tepinilmez vurulur'



Ayder Yaylası'na hakim bir noktada patika yoldan yürünerek ulaşılan ve Fransızca'da "Dağ Evi" anlamına gelen adıyla Oberj Otel'in sıradışı kurallarına yenileri eklendi. 3 yıl önce uygulamaya koyduğu kuralları ile gündeme gelen otelin yeni kuralları hem otele konulan, hem de otele giden patika yol üzerine dizilen tabelalarla duyuruldu. Otele giden patika yolun girişine asılan tabelada, ?Tepmek toynaklı hayvanlara mahsustur, horon tepilmez, vurulur. "Yemesini bilen söylemesini de bilmeli", "Mıhlama değil Muhlama", " Yöre insanı İstanbul Türkçesi'ni çok iyi anlar. Uyy ile başlayan Daa ile biten sevimsiz şive taklidi yapmayınö şeklinde genel uyarılar yer aldı. Bir diğer tabelada, Dur yolcu hiçbir şey için geç değil, yol yakınken oda anahtarını iade edinö uyarısına yer verildi. Kısa bir yürüyüşün ardından otele gelen konuklar ise, resepsiyonda, merdivenlerde, odalar ve tuvaletlerde de kurallar listeleri ile karşıl karşıya kaldı. Tuvalet girişinde, Klozet kapağını kaldırmadan işeyen beylerin şeyi kopsun inşallah, restoran girişinde, Çay neskafe ücretsiz ve self servistir. Kendin alırsan beleş, bizden istersen parayla, merdivenlerde de Katlara ayakkabı ile çıkılmaz diyorsak bir bildiğimiz var dimi gibi ilginç uyarıların yer aldığı tabelalar dikkat çekti.







Oberj Otel'in genel kurallar listesi ise şöyle:

- Burası şahsıma münhasır bir oteldir. Kurallara burun kıvıranın burnuna parmak sokarız

- Hijyen ve gürültü açısından ahşap katlarda terlik ve ayakkabı ile dolaşılmaz. Parmak ucu ile dolaşmıyorsanız takunya ile hamamda terletiriz.

- Ahşap katlarda ses izolasyonu yoktur. Ohh derseniz yan odada duyulur. Ateşli çiftlere önemle duyurulur.

- Horon ve türkü ile gürültü yapmak serbest kuru gürültü yapmak yasaktır.

- Yaylamızda kanalizasyon yoktur, klozete ilginç şeyler atmayınız, tıkanıp taşarsa rezil olursunuz.

- Tesis içerisinde sigara içmek ve odalarda mangal yapmak yasaktır. Aksi davrananı yangın tüpü ile tartaklarız.

- Sıcak su saat 16.00'dan sonra verilir. Çok acilse tencerede ısıtırız, maşrapa ile dökeriz.

- Sıcak su gelmiyorsa diğer tarafa çevirmeyi deneyin, sonra köpüklü saçlarla nerde bu yönetici diye lobiye inmeyin.

- Sanki evinde her gün çarşaf değiştiriyormuş gibi her gün çarşaf değişimi isteyenlere ekonomik değil ekolojik nedenlerden dolayı gıcık oluruz

-Bir şey lazım olduğunda babanızın mutfağı gibi mutfağa dalmayın. Garson var ona söyleyin. Sonra aşçıdan azar işitince iştahınız kaçmasın.

- Kırk yılda bir yaylaya geliyorsunuz, onda da cimrilik yapmayın. İstanbul'da biraya 10 lira veriyorsunuz da bize niye 3 liraya satmıyorsunuz diye ahkam kesmeyin.

- Dışarıdan içki getirenlere neler yaptığımızı tahmin bile edemezsiniz.

Kurallar gerçek yazım dili esprilidir.



'Kuralları espirili dille anlatmaya çalışıyoruz'

Otel işletmecisi Bülent Saraloğlu, birçok otelde olan kuralları kendilerinin sadece esprili dille anlatmaya çalıştığını belirterek, ?Etkilide oluyor. Bu kuralların oluşmasında en önemli etken otelin ahşap olması. Ahşap tesiste izolasyon olmadığı için ses biraz sıkıntı yaratıyor. Bu kurallar yaylada uyulması gereken kurallar. Birçok otel bunu kopyalayıp kendi oteline astı. Değişik yaklaşımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Herkes memnun. Kurallarımız ilgi çekiyor. Görenler önce şaşırıyorlar, sonra güler yüzle 'güzel olmuş' diyorlarö diye konuştu.





'Para verdik, bir de bu kurallarla mı uğraşacağız'

Otelde kalan müşteriler ise kuralları önce şaşkınlıkla karşılıyor sonra mantıklı buluyor. Müşteriler, ?Otel kuralları enteresan. Burası ahşap olduğu için bazı kurallar geçerlidir diyorlar. Önce, 'Ne biçim şey bu' diyoruz. 'Para verdik bir de bu kurallarla mı uğraşacağız?' diyorsunuz. Ama sonra hak veriyorsunuz. Gayet mantıklı ve güzel kurallar. İnsan düşününce kurallar kafasına oturuyorö dediler.





