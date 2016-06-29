ÖHD'li Ayşe Acinikli ve Ramazan Demir'e Paris Barosu'ndan onursal üyelik

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'ndan (FIDH) avukat Martin Pradel, Paris Barosu’nun 84 gündür tutuklu olan avukatlar Ramazan Demir ve Ayşe Acinikli’yi onursal üye olarak seçtiğini açıkladı.

Pradel, açıklamayı Twitter’dan Türkçe ve İngilizce olarak yaptı. Paris Barosu’nun web sitesinde avukatlar Acinikli ve Demir’in tutuklandığı günden bu yana işleyen bir sayaç bulunuyor. Bugün iki avukatın tutukluluğunun 85. günü.