OHAL'in ilk yasağı; zabıta direnişteki işçileri engellendi!

İstanbul’da Avcılar Belediyesi tarafından sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 80 gündür direnişte olan temizlik işçilerinin kurmak istedikleri çadıra izin verilmedi.

Hayat TV'de yer alan habere göre, zabıtalara valilik tarafından ‘hiçbir çadırın, standın açılamayacağı’ emri verildiği bilgisini aktaran işçiler, “Benzer bir şeyi emniyet müdürlerinden de duyduk. Darbeye karşı bu halk çıktı. Biz tam haklarımızı kazanma noktasına gelmişken, Avcılar Belediyesi yönetiminin direnişi bitirmeye yönelik tüm girişimlerini boşa çıkarmışken ve dayanışmanın büyüdüğü böyle bir zamanda OHAL bizi vurdu” dedi.

Valilik izni şartı

Zabıta ekipleri OHAL kararını gerekçe göstererek işçilerin direniş çadırlarını kurmalarını engellerken, valilikten alınacak izin doğrultusunda açabilecekleri söylendi.

15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.