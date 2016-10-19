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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL’in ilk kararnamesi TBMM’de kabul edildi

667 sayılı KHK ile, darbe teşebbüsü ve ‘terörle mücadele' çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti

19 Ekim 2016 00:57

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ilk ve 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, kanunlaştı.

Temel kanun olarak 2 bölüm halinde görüşülen KHK'nın, Meclis tatile girmeden önce başlayan görüşmeleri tamamlandı. 

Görüşmelerin ardından oylanan KHK, kabul edildi. Resmi Gazete'de 23 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin ilk kararname olan 667 Sayılı KHK'yla, darbe teşebbüsü ve ‘terörle mücadele' çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Neler içeriyor?

'FETÖ' aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen bazı sağlık kurum ve kuruluşu, özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, vakıf ve dernekler, sendika, federasyon ve konfederasyon ile vakıf yükseköğretim kurumları kapatılmış, kapatılan kurum, kuruluş ve vakıfların mal varlıklarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.  

'Terör örgütlerine' veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensupları ve kamu görevlilerine ilişkin düzenlemelere de 667 Sayılı KHK'da yer verilmişti. Kabul edilen KHK'da yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler ile soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin hususlar da belirlenmişti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında hükümet tarafından verilen ve kabul edilen önergelerle daha sonra çıkan KHK'lar ile yapılan bazı düzenlemeler, 667 Sayılı KHK'ya da yansıtıldı. KHK'nın kabulünün ardından, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, alınan karar gereği birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

 

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