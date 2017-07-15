OHAL’in doğudaki bilançosu: 689 kurum kapatıldı, 14.298 kişi ihraç edildi

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 15 Temmuz darbe girişimi ve 20 Temmuz’daki OHAL ilanından sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kapatılan dernek, kurum, gazete, dergi, televizyon ve ihraç edilen kamu görevlilerine yönelik bir rapor yayımladı. Rapora göre, 689 kurum kapatıldı, 14.298 kişi ihraç edildi.

Sendika.org'da yer alan habere göre raporda OHAL’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 462 derneğin faaliyetine son verildiği bilgisi yer alıyor. 11 sağlık kurumu, 139 okul, 26 öğrenci yurdu, 27 vakıf, 18 gazete, 2 üniversite, 3 televizyon kanalı, 1 radyo kanalının kapatıldığını aktaran raporda, “kapatılan okulların 12’si, derneklerin 47’si, vakıfların 4’ü ve gazetelerin 7’si yeniden faaliyete girmiştir” denildi.

Raporda ayrıca bu bölgelerde 14.298 kamu görevlisi ihraç edildiği, bunların 991’inin mahalli idareler ve belediyelerden olduğu belirtildi.

İhraç edilenlerin ihraç edildikleri kurumlara göre dağılımı ise şu şekilde:

TSK : 479

Diyanet İşleri Başkanlığı : 518

Milli Eğitim Bakanlığı : 5906

Sağlık Bakanlığı : 1748

Adalet Bakanlığı : 1041

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : 71

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : 220

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı :132

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : 147

Çevre Şehircilik Bakanlığı : 100

İç İşleri Bakanlığı: 971 [1]

Gençlik ve Spor Bakanlığı : 67

Başbakanlık : 39

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı : 214

Kalkınma Bakanlığı : 39

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı : 49

Kültür ve Turizm Bakanlığı : 29

Maliye Bakanlığı : 211

Orman ve Su İşleri Bakanlığı :116

YÖK : 1193

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı : 16

Mahalli İdareler/Belediyeler : 991

T.C Şeker Fabrikaları A.Ş : 1

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ihraç listelerinin bir kısmı il ayrımı yapılmadan yayımlandığı için bu sayıya o listelerdeki kolluk kuvvetleri dahil edilmedi.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.