"OHAL'i kaldırmak yetmez, yeni Meclis kararnamelerle değiştirilen kanunları düzeltmelidir"

Hürriyet yazarı Taha Akyol, 24 Haziran baskın seçimi yaklaşırken muhalefetin "hemen kaldıracağız" hükümetin ise önce "sürecek" sonra "kaldırılacak" söylemleriyle süren OHAL tartışmasına ilişkin olarak "Kaldırmak yetmez" dedi.

Akyol, "Yeni Meclis, OHAL kararnameleriyle değiştirilmiş kanunları düzeltmelidir" ifadesini kullandı. Akyol'un "OHAL kalkıyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Nihayet OHAL kaldırılacak, “seçimlerden sonra”ya ertelenmiş olsa bile iyi haber.

Kaldırmak yetmez, yeni Meclis, OHAL kararnameleriyle değiştirilmiş kanunları düzeltmelidir.

Önce kısaca OHAL sürecine bakalım.

40-45 gün denilmişti

15 Temmuz hain darbe girişimi üzerine hükumet de haklı olarak OHAL ilan etti; Avrupa Konseyi’ne de “İnsan Hakları Sözleşmesi’ni askıya aldığını” bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, şu açıklamayı yaptı:

“OHAL’i 40-45 gün içinde kaldırmayı planlıyoruz, kesinlikle sokağa çıkma yasağı öngörmüyoruz” (21 Temmuz 2016)

Hadi diyelim altı ayda darbe örgütü etkisiz hale getirilebilirdi.

Terör mü? Hükümet 2015’te aylarca sokağa çıkma yasağı uygulayarak belirli ilçelerde hendek ve barikatları sökmüş, OHAL’e ihtiyaç duymamıştı. Olağan hukuku düzeni terörle mücadele için devlete gerekli yetkileri veriyor zaten.

Terörle mücadelenin OHAL yetkileri gerektirmediğini Başbakan Erdoğan da Haziran 2010’da Meclis’te ayrıntılı olarak anlatmıştı.

Türkiye'nin imajını bozdu

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve şimdi Kandil harekâtları için de normal hukuki yetkiler yeterlidir.

Fakat OHAL iki yıl uzatıldı ve dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’de Türkiye’ye “fon akışı ve doğrudan yatırımlar anlamında Türkiye algısını en çok bozan hususun olağanüstü hal (OHAL) uygulaması olduğunu” belirtti.

Doğru çünkü OHAL fazla uzatıldığı gibi darbe ve terörle ilgisiz geniş alanlarda da uygulandı.

Bunun ekonomiyi olumsuz etkilediğini bir buçuk yıl önce Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 26 Kasım 2016’da, TÜSİAD Başkanı Başaran Symes 1 Aralık 2016’da söylediler, TÜSİAD bunu sürekli tekrarladı.

Kaldırmak yetmez

Başbakan Binali Yıldırım da “OHAL altında referandum yaptılar dedirtmeyiz, referandumdan önce OHAL’i kaldırırız” demişti. (28 Kasım 2016)

Bütün güvenlik bilgilerine sahip Başbakan daha bir buçuk yıl önce OHAL’i kaldırılabilir görüyordu.

Ama kaldırılmadı. Referandum da, şimdi seçimler de OHAL dönemindedir. Bunu sakıncasız görenler olabilir ama bu uygulamaların Şimşek’in vurguladığı “imaj”sorununu nasıl büyüttüğünü görmek için AGİT’in 29 Mayıs 2017 günlü raporuna bakabilirsiniz; yatırım sermayesi böyle raporlara bakıyor.

Geç de olsa OHAL’in kaldırılacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi elbette iyi haber.

Ama kaldırmak yetmez demiştim...