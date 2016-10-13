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OHAL'i 3 ay uzatan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Karar 19 Ekim'den itibaren geçerli olacak

13 Ekim 2016 11:33

OHAL'in 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü hâlin (OHÂL), 19 Ekim tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ülke genelinde süren OHAL'in 19 Ekim Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatılması kararı, Bakanlar Kurulu tarafından 5 Ekim tarihinde alınmıştı.

Anayasa'nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararı, TBMM Genel Kurulunun 11 Ekim tarihli 5. birleşiminde onaylanmıştı. 

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