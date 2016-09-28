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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL’e Karşı Hukuk Örgütleri Platformu kuruldu

“Avukatların imzalarını toplayarak 17 Ekim 2016 tarihinde TBMM’ye sunacağız”

28 Eylül 2016 18:40

Mahmut Kuruçay

İstanbul Barosu toplantı salonunda bir araya gelen hukukçular olağanüstü hâl (OHAL) ile engellenen hakları için basın açıklaması düzenledi ve “OHAL’e Karşı Hukuk Örgütleri Platformu” kurduklarını duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile avukatlık mesleğinin yapılamaz hale getirildiğini savunan hukuk örgütleri İstanbul Barosu’nun toplantı salonunda bir araya geldi.

Aralarında Sosyal Haklar Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin de bulunduğu 10 meslek örgütü adına açıklamayı okuyan  Ebru Timtik, “Mesleki faaliyetleri nedeni ile devletin şiddetine uğrayan ve görevini yapması engellenen ve inatla mücadeleye devam eden avukatların yanında yer alacağımızı, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” dedi.

“TBMM’ye sunacağız”

Timtik, OHAL’in kaldırılmasını, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile mağduriyetlerin giderilmesini, KHK’lar ile askıya alınan Avukatlık Kanunu’ndan doğan güvencelerin iade edilmesini talep ettiklerini belirtti. Timtik, “Bu amaçlarla yola çıkan platformumuz, darbe hukukuna karşı avukatların imzalarını toplayacak ve 17 Ekim 2016 tarihinde TBMM’ye sunacağız” dedi.

 

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