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15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL'de kimliksiz gezmek 219 lira

OHAL uygulaması kapsamındaki önlemlere aykırı hareket edenlere hapis cezası da verilebilecek

23 Temmuz 2016 14:54

OHAL kapsamında alınmış tedbirlere uymayan kişilere Kabahatler Kanunu gereğince para cezasının yanı sıra 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası da verilebilecek. Kanuna göre, kimliğini yanında bulundurmayanlara da 219 lira para cezası uygulanacak. 

TBMM’de kabul edilen ve yürürlüğe gören 3 aylık OHAL uygulaması kapsamında yapılması yasaklanan fiil ve eylemlere uygulanacak idari para cezası kanunda belirtilmiyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre kanuna aykırı hareket eden kişilere verilecek idari para cezaları şöyle:

Kimlik bulundurmama: 219 TL

Kimliği bildirmeme: 105 TL

Üstünü, aracını veya evini aratmamak: 219 TL

Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan her türlü yayım: 219 -6 bin 732 TL

Her çeşit sahne oyunları ve gösterilen  filmler: 219-6 bin 732 TL

Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli: 105 TL

Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri: 219-6 bin 732

 

Hapis cezası da verilebilecek

 

Anayasa’nın 120. maddesinde belirtilen duruma göre ilan edilen OHAL uygulaması kapsamındaki önlemlere aykırı hareket edenlere hapis cezası da verilebilecek. OHAL Kanunu’nda cezai hükümleri düzenleyen 25. maddenin (b) fıkrası şöyle:

“Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.’’

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