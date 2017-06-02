“OHAL ve KHK’lar kaldırılsın” eylemi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, OHAL'in kaldırılması ve Kanun Hükmünde Kararname'lerin (KHK) son buldurulması için eylem düzenledi.

Marmaris Eğitim-Sen, sosyal medyada OHAL ve KHK'ların son bulması için sivil toplum kuruluşlarını eyleme davet etti. Bugün saat 20.00'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ADD, Veli-Der, Çevre Grubu ve Kıyıları Koruma Grubu üyeleri Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı.

CHP İlçe Teşkilatı üyelerinin de destek verdiği yaklaşık 30 kişilik grup, "Daha fazla KHK değil hukuk ve adalet istiyoruz", "Yemeğe değil adalete açlar" ve "KHK'lara doyduk hukuka açız" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş, "Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine dönmelidir. Bağımsız yargı derhal hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmeli ve KHK garabetine son verilmelidir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça vakit kaybetmeden serbest bırakılmalıdır. OHAL kaldırılmalı, demokratik hukuk devleti koşulları tesis edilmelidir. Yaşasın demokrasi mücadelemiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'na giderek yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle iftarını açtı.