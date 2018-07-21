OHAL sonrasını düzenleyen torba yasanın Meclis'ten geçmemesi için imza kampanyası başlatıldı

Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM Başkanlığı'na sunulan; OHAL sonrasını düzenleyen kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İnsan hakları aktivisti ve sanatçı Şanar Yurdatapan’ın öncülük ettiği imza kampanyasında, OHAL KHK'larıyla 126 bin kişinin mesleklerinden ihraç edildiği belirtilerek yargının, TSK'nın, üniversitelerin, medyanın tek bir kişiye bağlandığı kaydedildi. "Şimdi ise alelacele yapılan bir kanunla ve her zamanki gibi “Terörle Mücadele” gerekçesi ile aslında SÜREKLİ OHAL getirilmek isteniyor" denildi.

Kampanya kapsamında 100 bin imzanın toplanması hedefleniyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılmasının ardından 19 Temmuz'da sona eren OHAL'in 'kalıcı' hale gelmesi için başlatılan imza kampanyası metninde şöyle denildi:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 ay için ilan edilen OHAL tam 7 kez uzatıldı. Gerekçesi ile hiç ilgisi olmayan ama muhalefet eden, hak arayan herkese karşı silah olarak kullanıldı.

KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) ile 126.000’e yakın insan işlerinden atıldı, sadece 7.000 kişi işine dönebildi.

Başta Yargı, Silahlı Kuvvetler, istihbarat örgütleri, üniversiteler ve Medya olmak üzere kurumların yapısı değiştirildi, her şey tek bir kişiye bağlandı, tek sesli olmak zorunda.

Şimdi ise alelacele yapılan bir kanunla ve her zamanki gibi “Terörle Mücadele” gerekçesi ile aslında SÜREKLİ OHAL getirilmek isteniyor.

Engel olmak mümkün

'Ama iktidardaki koalisyon TBMM’de çoğunluğa sahip, istediğini yapabilir' diyebilirsiniz. Evet, ama yoğun bir kamuoyu baskısı, parti merkezlerinin baskısını dengeleyebilir, milletvekilleri, zaten içten inanmadıkları bir şeye katılmanın ileride kendileri için sorun yaratabileceğini hissettiklerinde, çekimser oy vererek veya oylamaya gelmeyerek sonucu değiştirebilirler.

100.000 imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olunabilen bir ülkede bu işe HAYIR diyebilecek bu kadar insan yok mudur? CHP’ye oy veren 11,5 milyon kişi var, HDP’ye oy veren 6 milyona yakın, İYİ Partiye oy veren 5 milyona yakın insan. Toplam 22 milyonun üstünde.

Ben tek kişiyim, elimden ne gelir ki?

Evet, siz de, ben de, o da tek kişileriz.

Ama 100.000 tek kişi birleşince sesi başka çıkar ve bu sese kulak tıkamak imkansızdır.

Kaldı ki, hepimizin ufak ya da büyük çevremiz var. Daha öte, demokratik kitle örgütleri var. Pekala etkili bir direnç oluşturulabilir.

Ne kadar vaktiniz var?

Tasarı Adalet Komisyonunda. Genel Kurula gelecek hafta gelebilirmiş.

Peki ne kadar vaktimiz var?

HİÇ... Hemen kolları sıvayalım. Katılalım, çevremizi katalım, ilişkili olduğumuz kitle örgütlerini de katılmaya zorlayalım."

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