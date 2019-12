-OHAL önerisi yanlış BURSA (A.A) - 23.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Arınç, MHP'nin terörün arttığı bölgeleri kapsayacak şekilde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin önerisiyle ilgili olarak, ''Sen bana nasıl olağanüstü hali teklif edersin? Benim gücüm var. Bu gücümle ülkede huzuru sağlamaya çalışıyorum. Bu öneri yanlıştır'' dedi. Bülent Arınç, partisinin Bursa İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen istişare toplantısında, terörün yanlış, çirkin ve ahlaksızlık olduğunu belirterek, ''Terör insana karşı işlenen bir suçtur, hiçbir haklı sebebi yoktur'' diye konuştu. Terörde eline silah alanın hiçbir haklı sebebinin bulunmadığını ifade eden Arınç, şunları söyledi: ''Muhatabı kim olursa olsun öldürmekte hiçbir haklı sebebi yoktur. Bu kadar alçaklık olabilir mi? 4 kadın öldürülüyor. 211 mermi çıkıyor. 'Biz polis sanmıştık' diye utanmadan kendilerine mazeret arıyorlar. Sanki polise kurşun sıkmak mübahmış gibi 'yanlış yaptık' diyorlar. Özrü kabahatinden büyük. Bırakınız bir insanı, kadını, çocuğu, hamile bir anneyi, 8 aylık yavrusunu dünyaya getirmeden vefat etmiş bir hanımefendi kardeşimizi katletmeyi, sokakta nahak yere başka bir mahlukun canına okumak bile haramdır, günahtır.'' Terörün çirkinliğini bütün gücüyle ortaya koyduğunu ifade eden Arınç, güvenlik güçlerinin daha organize, daha güçlü ve istihbaratının daha mükemmel olduğunu söyledi. Arınç, güvenlik güçlerinin, terörün iç ve dış desteklerini daha çok keserek örgütü hedefine koyduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Önce eylemlerine mani olmak için elini tutmak istiyor. Eylem yaparsa da kafasına yıkmak istiyor. Koşuyor, yakalamaya çalışıyor, bugün generaller başında olmak üzere operasyonlar sürüyor. Allah onlara güç kuvvet versin, Allah onları muvaffak etsin. Başka şeyler de yapıyoruz. Bir genç, 'Ben yarın ne olacağım? İşsizlik olacak yine hayatımı kazanamayacağım, batsın bu dünya' deyip dağa çıkmayı düşünüyorsa, dağa çıkmaların önünü kesemiyor, dağdan indirmeye muvaffak olamıyorsanız bu terör devam eder. Yapılacak çok basit, dağa çıkmaların önünü keseceksin. Nasıl? 'Çıkma' dersen buna muvaffak olamazsınız. İşsizlik, önleyeceksiniz. Ekonomik geri kalmışlık, önleyeceksiniz. Her yere üniversite açtık. Gençlerin, yarının endişesini ortadan kaldıracaksınız. Onların önüne insanca bir hayat koyacaksınız. Onların geçimlerine destek olacaksınız. Kafalarını, zihinlerini yanlışlıklarla, çirkinliklerle değil iyiyle ve güzellikle dolduracaksınız.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, bölge halkının refah payından daha çok imkan almaya başladığını belirterek, şöyle devam etti: ''Güneydoğu Anadolu sadece Şırnak'tan, Diyarbakır ve Hakkari'den ibaret değil. O bölgenin 15 vilayeti var. 15 vilayette de seçimlerde AK Parti açık ara önde. Biz yüzde 55 oy aldık o bölgede, başka parti yüzde 40'larda kaldı. Biz yine orada birinci partiyiz. Ne var ki 2-3 ildeki örgütlenme, sandıklara sahip çıkma, tehdit, baskı ve şantaj. Bütün milletvekillerini belli bir partinin topladığını biliyoruz. Güneydoğu diye her gün Hakkari ve Şırnak görüntülerini vermenin bu ülkeye yapılacak doğru iş olmadığı kanaatindeyim. 21,5 milyon oy almış, 81 ilinde de açık ara önde olan birkaç ili hariç tutmak üzere güçlü bir partiyiz. Türkiye'nin partisiyiz, 3 dönemdir üst üste iktidara gelen, her dönem oyunu fazlasıyla artıran siyasi partiyiz.'' Mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Arınç, ''24 saat uyumadan çalışan bir Başbakanımız var. Gecesini gündüzünü buna veren, 'ciğerlerimiz yanıyor' diye feryat eden, 'ne yapmak gerekiyorsa yapalım, hiçbir şey ihmal etmeyelim' diye koşuşturan bir hükümetimiz var'' diye konuştu. Muhalefetin bugüne kadar iki şey söylediğini ve ikisinin de yanlış olduğunu ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''MHP 'olağanüstü hal ilan edin bu iş bitsin' diyor. Bu ülke 20 yıldan fazla olağanüstü hal yönetiminde kaldı. İktidara gedik 15 gün sora olağanüstü hali kaldırdık. 20 yıl faili meçhul cinayetlerle, kanunsuz şebekelerin örgütlenmesiyle, adam kaçırmalarla, bunu bir sektör haline getirip bunun üzerinden rant devşirmekle Türkiye en karanlık günlerini yaşadı. Sen bana nasıl olağanüstü hali teklif edersin? Benim gücüm var. Bu gücümle ülkede huzuru sağlamaya çalışıyorum. Bu öneri yanlıştır. Kılıçdaroğlu da diyor ki 'hükümet istifa etsin.' Eğer önerileri buysa baştan yandık doğrusu. 4 ay olmuş, yüzde 50 ile iktidara gelmişiz. Gece gündüz elimizden geleni yapıyoruz. Peki PKK terör örgütü bu zalimce eylemlerini yaparak Türkiye'de AK Parti iktidarını yıpratmak istemiyor mu, 'AK Parti iktidarı bırakıp kaçsın' diye düşünmüyor mu, AK Parti'siz Türkiye'yi hayal etmiyor mu? Sen bana istifayı teklif etmekle PKK'nın amacına da bir konuda destek olmuyor musun? Bunu düşünmekten aciz misin?'' Arınç, 26 Ekim Çarşamba günü mecliste genel görüşme olacağını belirterek, ''Umut ediyorum ki daha akılcı daha iyi yöntemlerle kürsüye çıkarlar, konuşma yaparlar, bizler de notlarımızı alırız. Onların varsa doğru, mantıklı, makul, iyi netice alacağımız işler, bunları yaparız. Utanmayız. Onlara teşekkür ederiz. 'Allah sizden razı olsun, biz bunu düşünmemiştik, bu eylemi şimdi yapıyoruz' diye teşekkür ederiz'' diye konuştu.