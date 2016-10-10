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Eğitim

OHAL nedeniyle okula alınmayan veliler, çocuklarına tel örgüden yemek veriyor!

“Kışın ne yapacağız onu düşünüyoruz”

10 Ekim 2016 00:20

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde tam gün eğitim veren Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda bu yıl öğrencilerin öğle tatilinde okul dışına çıkışlarının yasaklanması yemek sorununa neden oldu. Okulda ücretli yemek servisine katılmayan ve kantini de tercih etmeyen öğrencilere yemek getiren veliler OHAL nedeniyle okula alınmayınca tel örgüler arasından ’yemek servisi’ yapıyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Merkez Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Şehit Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu yönetimi, okulda aylık 110 lira karşılığında öğrencilere de yemek servisi vermeye başladı. Yöneticiler, yemekhaneye gelmeyen öğrencilerden kantini kullanmalarını istedi. Geçen yıllarda yemeğe evlerine giden öğrencilerin bu yıl öğle tatilinde okul dışına çıkmalarına izin verilmedi.

Yemekhanedeki servisin iyi olmadığını kantinin pahalı olduğunu öne süren veliler, öğle tatilinde çocuklarına yemek getiriyor. Okula alınmayan yemek getiren veliler, yiyecekleri tel örgüler arasından çocuklarına veriyor. Bazı veliler ise yanlarında getirdikleri sulu yiyecekleri tel örgüler arasında kaşıkla çocuklara yediriyor. Geçen yıl bu sıkıntıları yaşamadıklarını belirten veliler, şöyle dedi:

"Geçen sene idareciler öğlen tatilinde evleri yakın olan velilere, çocuklarını karınlarını doyurmaları için evlerine gönderiyorlardı. Buna izin veriyorlardı. Sorun yoktu. Bu yıl ise OHAL’den dolayı güvenlik önlemi aldıklarını gerçekçe gösterip bizleri okula sokmuyorlar, çocuklarında evlerine gitmelerine izin vermiyorlar. Bizleri yemekhaneye ve kantine yönlendiriyorlar. Buradaki yiyecekler hem güzel değil hem de pahalı. Yaklaşık 150 aile zorunlu olarak çocuklarına tel örgüler arasında yiyecek veriyor. Kışın ne yapacağız onu düşünüyoruz."

OHAL kapsamında

Bursa Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri, okullara velilerin girmesine veya öğrencilerin öğle tatilinde evlerine gitmelerine OHAL kapsamında alınan karar gereği izin vermediklerini söylediler. Yetkililer, "Bu uygulamaya, öğrencilerin ve okulun güvenliği için OHAL kapsamında alındı. Geçici bir uygulama bunu söyleyebiliriz" dedi.

Toplam 24 derslik, 34 öğretmen ve 547 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda saat 09.10’da başlayan tek eğitim saat 14.30’da sona eriyor.

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