OHAL Komisyonu’nun başkanı belli oldu

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin şikâyetlerinin incelenmesi için kurulacak OHAL İnceleme Komisyonu'nun başkanı belli oldu. Komisyon başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş oldu.

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’ndan da toplam 6 üye daha Başbakan’ın imzasıyla görevlerine başladılar.

Alınan bilgiye göre komisyonun diğer üyeleri şöyle olacak:

Mehmet Karagöz

Murat Aytaç

Esat Işık

Salih Tanrıkulu

Hasan Şıldak

Mustafa İkbal

130 bin dosya

Komisyonun önünde 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında görevinden ihraç edilen 130 bini aşkın asker, polis, memur ve diğer kamu görevlisinin itirazları var.

Özel yetkili mahkemeden alınıp düz mahkemeye atanmıştı

2014’te Sabah gazetesinden Özgür Cebe, Menteş hakkında şu haberi yapmıştı:

"Diyarbakır'da taş atan çocuklara verilen ağır cezalar ile uzun tutukluluk sürelerini eleştiren ve o dönem HSYK tarafından ani bir kararla özel yetkili mahkemeden alınarak Adana'ya gönderilen hâkim Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. 2006'da Diyarbakır'a atanan hâkim Selahaddin Menteş, özellikle taş atan çocuklara verilen cezalara muhalefet şerhi koymasıyla dikkati çekmişti. KCK ana davasında uzun tutukluluk sürelerini eleştiren Menteş, heyetteki diğer hâkimlerle ters düştü. 3 yıl önce HSYK'nın ani bir kararıyla Özel Yetkili mahkemeden alınarak düz mahkemeye atandı. Menteş'in, terör davalarında ezberbozan kararlarından rahatsız olan 'paralel yargı' tarafından, özel yetkili mahkemeden sürüldüğü iddia edildi. Selahaddin Menteş bir sonraki yıl ise tayin istememesine rağmen Adana'ya atandı. Son olarak Ankara'da görev yapan Menteş, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla da Adalet Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı görevine getirildi."

Kimdir?

Menteş'in Adalet Bakanlığı'nın sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

3 Ekim 1970 tarihinde Malatya’ da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Sivrice İlköğretim Okulu, Sivrice Ortaokulu ve Sivrice Lisesinde tamamladı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu.

1995 yılı Eylül ayında Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı olarak kamu görevine başladı. Stajını bitirdikten sonra 1998 yılında Denizli Buldan hâkimi olarak atandı. Buldan da ki görevinden sonra Eskişehir-Han, Adıyaman-Gölbaşı hâkimi olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında Kadastro Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemelerinde çalıştı.

2006 yılında Diyarbakır’da CMK 250 maddeyle yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde üye hâkim olarak görev yaptı.

2010 yılında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini 2012 Haziran ayına kadar yürüttü.

2012 Yaz Kararnamesi ile Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

2013 yılında Mazeret Kararnamesi ile Ankara Adliyesine atandı.

Son olarak 2014 Şubat ayı itibari ile Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sorumlu olduğu birimler

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

İnsan Hakları Çalışmaları

Bakanlık Disiplin Kurulu

Fikri ve Sınai Haklar Takip Kurulu

Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Üst Kurulu

Bilgi Edinme Bürosu