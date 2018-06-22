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OHAL Komisyonu'ndan 1300 işe iade kararı

OHAL Komisyonu, KHK'yle ihraç edilenlerden 21 bin 500 kişinin dosyasını inceledi

22 Haziran 2018 15:34

 OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lerle kamu görevinden çıkarılanlar, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlarının başvurularını değerlendirip, karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada, komisyona yapılan başvuru sayısının 108 bin 905, bugüne kadar komisyon tarafından verilen karar sayısının 21 bin 500, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 87 bin 405 olduğu belirtildi.

Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21 bin 500 başvurudan, 1300 müracaat için işe iade, 18 bin 200’ü için ret, bazı KHK’ler ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı alındı. Komisyonun son bir ay içerisinde ise 640 kabul olmak üzere, toplam 4 bin 500 başvuruyu incelediği aktarıldı.

Atama işlemi yapılacak

Açıklamada, komisyon tarafından alınan kararların, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Ret kararı verilen kişilerin, karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19’uncu ve 20’nci İdare Mahkemelerine görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabileceği de ifade edildi.
 

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