OHAL Komisyonu Kızılay'daki Başbakanlık'ta çalışacak

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) haksız yere ihraç edildiğini savunan vatandaşların itirazlarını değerlendirmesi beklenen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yer bulundu. On binlerce itiraz başvurusunu değerlendirecek olan komisyonun Kızılay’daki Başbakanlık binası fikrinin öne çıktığı öğrenildi. Böylece üyelerinin 3’ü Başbakan tarafından belirlenen komisyonun çalışma yeri de anayasa değişikliği ile 2019’da kapatılacak Başbakanlık olacak.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun verdiği son rakamlar göre, OHALKHK'ları ile bugüne kadar 140 bin 901 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Bunların 102 bini ihraç edildi. 38 bin 772 kişi açığa alındı. 32 bin kişi ise görevine iade edildi. Tüm bu OHAL işlemlerine yapılan on binlerce itiraz başvurusu için ‘etkili bir iç hukuk sistemi oluşturması’ amacıyla hükümetin kurduğu Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun üyeleri 16 Mayıs’ta belirlendi.

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün gazetecilerin KHK ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başvuraları ne zaman kabul etmeye başlayacağına yönelik sorusuna, "Yer ihtiyaçları vardı o da görüldü. Oranın hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum çok kısa sürede başlamış olurlar. İşin hukuki tarafı halloldu. Atamalar da yapıldı, isimler de belli oldu. Yerler de tahsis edildi. Bundan sonrası onlara bağlı" yanıtını verdi.

3-4 alternatif sunuldu

7 üyeli komisyonun üyelerinin 3’ü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından belirlendi. Komisyonun çalışacağı bina için 3-4 alternatif sunuldu. Teklifler arasında Başbakanlık binası dışında başka binaların da olduğu öğrenildi. Ancak komisyon çalışmaları için Kızılay’daki Başbakanlık binasının öne çıktığı ifade edildi. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Çankaya Köşkü’nü Başbakanlığa bırakması, Kızılay’daki binada yer alan birçok Başbakanlık biriminin de Köşk’e taşınmasına yol açtı. Eski binada birkaç birim kaldı.

Komisyona yapılacak itiraz başvuralarının temmuz ayında alınmaya başlanabileceği ifade edildi. Bu da komisyon için iki önemli sorunun henüz çözülemediğini gösterdi. Bunlardan birincisi 7 kişilik komisyona, incelemeleri sırasında danışmanlık yapacak uzman ekibin kimlerden oluşacağı. Yaklaşık 150 kişilik ekibin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ekibin belirlenmesinin ardından çözülmesi gereken ikinci sorun ise, itiraz başvurularının hangi kritirlere göre ele alınacağı. Komisyonun çalışmalarının usul ve esaslarını belirleyecek bir yönerge üzerindeki çalışmalar da sürüyor.