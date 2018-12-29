OHAL Komisyonu karara bağlanan 50 bin 300 dosyadan 46 bin 600'ünü reddetti

OHAL İnceleme Komisyonu, bir yıllık görev süresinde 125 bin 600 başvurudan 50 bin 300’ünü karara bağladı. Dosyalardan 46 bin 600’i reddedildi. Görev kapsamına girmeyen 2 bin 400 başvuru hakkında ön incelemeye hükmedildi.

OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, ret kararlarının yüzde 94’ünün adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle alındığını söyledi.

Bu kararların çoğunluğu ‘Mor Beyin’ mağdurlarına ilişkin oldu. Komisyona yapılan başvuruların yüzde 40’ı hakkında karar çıktı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Tanrıkulu kararları oybirliğiyle aldıklarını belirterek, komisyondaki süreç hakkında şu bilgileri verdi:

“Kişinin örgüt bağlantısını ortaya koyan verilere göre değerlendirme yapıyoruz. Örneğin FETÖ/PDY mensuplarının örgüt içi iletişimde kullandıkları ‘ByLock’ program kullanıcılığı ve içerik tespiti, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya’daki destek mahiyetindeki hesap hareketleri bu veriler arasında yer alıyor. Komisyon dosyaya giren verinin doğruluğuna direkt olarak itibar etmek yerine veriyi inceler. Örneğin bir dosyanın üst amir kanaati esas gösterilerek hazırlandığı görüldüğünde bu kanaat, ‘Kimse Yok mu’ derneğine SMS ile yardım edilmesini ya da çocuğunu iltisaklı okula göndermesini tek başına ret gerekçesi olarak görmüyoruz. Tek bir bilgi ret kararı için yeterli değil. Diğer ilgili kurumlardan başlangıçta toplu olarak alınan veriler arasında kişi hakkındaki iddianın gerçekliği teyit edilmediği takdirde bu veriyi de kullanmıyoruz. Komisyon üyeleri inceleme sırasında bir kişinin dosyasını her bir iddianın teyidi bakımından bazen 4-5 sefer ele alabilir.

Ret kararlarının yüzde 60'ı mahkumiyet

46 bin 600 karara ret verilmesinin pek çok sebebi var. Adli soruşturma-kovuşturma, ByLock ve Bank Asya bunların başında geliyor. Reddedilen kararların yüzde 94’ü adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle yapıldı. 41 bin 369 başvurucunun kararı adli soruşturma/kovuşturma bilgisi nedeniyle reddedildi. Yine bakıldığında yüzde 60’ı hakkında ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verildiğini tespit ettik.

En çok ret, Bylock kullanımı ve Bank Asya ilişkisi

Mahkûmiyetlerin ardından en çok ret alan kriterler; yüzde 63’lük bir oranla örgütün iletişim ağı olan ByLock kullanım bilgisi ve örgüt talimatıyla Bank Asya’ya destek amaçlı para yatırma işlemi. Bu oran da yaklaşık yüzde 58 civarında. Bank Asya’da var olan hesabını, başvuru dilekçelerinde anlamlı ve tutarlı bir şekilde beyan eden kişilerin dosyaları, sistemde kayıtlı verilerle karşılaştırılıyor. Açıklamaların uyumlu olduğu, daha önceden ihtiyaç sebebiyle ev kredisi veya fatura ödemesi gibi olağan bankacılık faaliyetleri olduğu takdirde kişi hakkında kabul kararı da veriliyor. Önemli bir husus olarak da komisyon tarafından kabul kararı verilen başvurucuların yüzde 60’ı adli mercilerce beraat ve takipsizlik alan kişiler olduğunu söyleyebiliriz.”