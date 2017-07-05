Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilenlerin itirazlarını değerlendirmek üzere kurulacağı açıklanan OHAL Komisyonu'nun "bugün yarın başvuru almaya başlayacağını" iddia etti.

Serpil Çevikcan'ın "OHAL Komisyonu bugün yarın başvuru alacak" başlığıyla yayımlanan (5 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik programı yaklaşırken Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile dün telefonda sohbet imkanı buldum.

Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yurtdışında yürütülen kamu diplomasisinin de başında yer alan isim.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bir yandan FETÖ ile mücadelenin geldiği nokta, diğer yandan da mağduriyetlerin giderilmesi konusunda önemli mesajlar verdi.

Kurtulmuş, İlk duyurusu geçtiğimiz ocak ayında yapılan, ancak bugüne kadar bir türlü çalışmaya başlamayan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na ilişkin soruma karşılık, hazırlık sürecinin tamamlandığını belirterek, komisyonun bugün yarın başvuruları almaya başlayacağını açıklarken, devletin stratejik kurumlarında hâlâ önemli miktarda kripto FETÖ’cülerin bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

15 Temmuz’dan bu yana hakkında işlem yapılanların sayısı dün itibarıyla 168 bin 206’yı buldu. 50 bin 546 kişi tutuklandı, 8 bin 21 kişi hakkında ise yakalama kararı var. Halen 584 kişi gözaltında. Bu tablo ışığında Kurtulmuş’a OHAL Komisyonu’nun ne zaman çalışmaya başlayacağını sordum. Kurtulmuş, şunları söyledi:

‘Bugün yarın başvuruları alacaklar’

“8 kişilik komisyon belirlenmişti. Başbakanlık Merkez Bina’da çalışmalarına başlamıştı. Çok ciddi bir sekretarya gerektiği için sekretarya ve altyapı çalışmalarını tamamlamak üzereler. Dosyaların incelenmesinde takip edilecek usuller ve yol haritası tamamlandı. Kriterler belirlendi. Başvurunun nasıl yapılacağı, nasıl değerlendirileceğine ilişkin uygulama esasları belirlendi. Bugün yarın çalışmaya başlayacaklar. Bir iki gün içinde çalışmaya başlar başlamaz, hemen başvuruları almaya başlayacaklar. Ve bunları dosya üzerinden çalışacak. Bir mahkeme gibi değil ama ilk planlandığında da tasarladığımız gibi OHAL Komisyonu bir ara hukuki kademe olacak. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararı da biliyorsunuz. Ara hukuki karar bitmeden başvurular AİHM’de değerlendirilmeyecek. Bu önemli bir süreç. Planlandığı gibi gidiyor. 38 bin 716 görevden uzaklaştırma kararı var. 103 bin 824 de ihraç var bugün itibarıyla. Yaklaşık 140 bin kişilik bir kitleden bahsediyoruz. Bunların önemli bir kısmı müracaat edecek. Bu komisyona başvurmak son derece kolay olacak. Zaten dosyalar biliniyor. Kolay bir süreç olacak. Ve başvurular mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak. Biliyorsunuz komisyonun 2 yıllık bir çalışma süresi var. Ancak bu kapıyı açık bırakmak için gerektiğinde 2 yıl sonunda çalışma süresi uzatılabilir. Ama bu bütün dosyalar 2 yıl boyunca bekleyecek demek değil. Sırası geldikçe dosyalar aşağıdan incelenmeye başlanarak bir karara bağlanacak. Komisyona başvuru yapılacağı, komisyon tarafından Başbakanlık üzerinden duyurulacak.”

Kurtulmuş, 16 Temmuz sabahından itibaren mücadelenin uzun süreceğini her fırsatta vurguladıklarını belirterek, “Birincisi 15 Temmuz ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un iki tarafı var. Bir tarafı Anadolu topraklarının, Türkiye topraklarının tarihi boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketi. Diğer tarafı da tarih boyunca gördüğümüz en büyük kahramanlık destanı. Bunun iki tarafının da unutulmaması ve unutturulmaması lazım. Bu toplumsal bilincin diri tutulması bakımından da zaruri” dedi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘50 bin 546 tutuklu’

“Darbeden hemen sonra başlayan iki ayak var. Birincisi darbecilerin ve bunlarla ve örgüt bağlantısı olanların yargı karşısına çıkarılması. Çok şükür burada gayet iyi bir süreç devam ediyor. Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 50 bin 546 kişi sulh ceza hâkimliklerinde tutuklanmış. Devam eden çok sayıda dava var. Sadece İstanbul’da 650’ye yakın dava var. Hukuk nezdinde FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Mahkemeler inşallah milletin içini soğutacak en ağır cezayı bu adamlara verecekler. Mücadelenin en az bunun kadar önemli diğer ayağı ise devletin bu terör örgütünden temizlenmesi. Burada da çok ciddi mücadele veriliyor. Bu çok dikkatli yapılmaya çalışılıyor. 33 bin 483 kişi görevlerine iade edilmiş durumda. Yapılan yanlışlar da bir taraftan düzeltiliyor. Bir taraftan da ihraçlar sürüyor ve sürmeye devam edecek. Kim varsa iltisaklı bunlar mutlaka temizlenecek. 3 yıl sürecek, 5 yıl sürecek, 10 yıl sürecek bilmiyorum ama bu zaman alacak. Ama bir daha ülke olarak tereddüt içerisinde arkamızı sağlama almadan acaba bu adamlar kaldı mı kalmadı mı diye tereddüt etmeden nerede varsalar bunların tamamı temizlenecek.”

‘Maalesef kaçtılar’

Kurtulmuş, FETÖ’nün tamamen çökertilmesi için lider kadrosunun yakalanması gerektiği yolundaki eleştirilere dönük soruma ise şu yanıtı verdi:

“Örgütün lider kadrosundan yurtdışına çok sayıda kaçış olduğu anlaşılıyor. Maalesef böyle. Adil Öksüz tam manasıyla bir gölgedir. Darbenin içerisinde çok önemli birisi ama darbeci ekibin içerisinde çok daha önemlilerinin olduğunu düşünüyorum. Bunların bir kısmı yurtdışında, bir kısmı belki yurtdışına kaçmak için yurtiçinde gizleniyor. Büyük bir kitle Adil Öksüz’ün peşinden bakarken belki başkaları, başka bir kaçış sürecinin içerisine girdi. Bunların her yerde; üniversitelerde, iş dünyasında, emniyette, adalette, siyasette, nerede varsa hepsinin üzerine gidilecek. Ve ortaya çıkarılacak.”

Kurtulmuş, ihraçlarla istenilen sonucun alınıp alınmadığı ve ihraçların sürüp sürmeyeceği konusunda da şunları kaydetti:

“Temizliğin şimdiye kadarki olan kısmı iyidir ama benim de şahsi kanaatim daha çok işimizin olduğudur. En tehlikelileri kripto FETÖ’cüler, karda yürüyüp izini belli etmemiş olanlar. Herhangi bir irtibat ya da iltisak emaresini bırakmamış olanlar. Bütün kurumların temel görevi bunların üzerine gitmek. Sonuçta ben de önemli bir miktar kripto FETÖ’cünün stratejik kurumların içinde varolduğunu düşünüyorum. TSK dahil bütün önemli kurumların içinde olmaları muhtemeldir. TSK’da soruları çaldıkları ilk tarihin 1975 olduğu konuşuluyor. Çok titiz çalışmalar sürdürmek zorundayız. Ancak TSK’da da dahil olmak üzere bu örgütün bir daha Allah’ın izniyle bu ülkeye zarar veremeyecek şekilde beli kırılmıştır. Ama hâlâ belli stratejik kurumlar içinde varolanların bulunması muhtemel.”

Son bir not; Kurtulmuş, çok konuşulmamasına rağmen işin en önemli boyutlarından birinin Türkiye’nin FETÖ’ye karşı verdiği mücadelenin yurtdışında anlatılması çabası olduğunu söyleyerek, “Aslında biz 15 Temmuz’dan bu yana bu 15 Temmuz’un ne olduğu, ne manaya geldiği, bu eşkiya çetesinin nasıl bir örgüt olduğunu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Çok ciddi programlar, toplantılar yapılıyor. FETÖ’nün ve 15 Temmuz’un dünya kamuoyuna anlatılmasıyla ilgili çok yoğun bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütülüyor” dedi.