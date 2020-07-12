OHAL Komisyonu, Adil Öksüz’e yakın kişilerin mesleğe iade taleplerini reddetti

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen Adil Öksüz yakın kişilerin Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’na “işe iade” için başvurdukları ortaya çıktı. Komisyonun aralarında Öksüz’ün kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu kişilerin başvurusunu “örgütle bağlantılarını ortaya koyarak kabul etmediği” belirtildi.

Komisyon, Öksüz’ün meslekten ihraç edilen akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz, öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik, yeğenleri İsmail ve Sahure Öksüz ile imam Hacı Ahmet Öksüz, sınıf arkadaşı öğretim üyesi İsmail Acar, hocası olduğu iddia edilen eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Davut Aydüz’ün kamu görevine geri dönebilmek için yaptıkları başvuruları FETÖ ile irtibat ve iltisak gerekçesiyle reddetti.