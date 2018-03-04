T24 LogoT24 Logo
Gündem

"OHAL KHK'ları 'yoğun iş yükü' oluşturuyor"; şimdiye kadar 67 bin 588 dava açıldı

Davaların yaklaşık 4 bin 500'ünde Başbakanlık ‘tek taraf' oldu

04 Mart 2018 12:29

Başbakanlık 2017 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Türk Silahlı kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 31 KHK'ya karşı 67 bin 588 dava açıldı. Davaların yaklaşık 4 bin 500’ünde Başbakanlık ‘tek taraf’ oldu. Açılan davalarla OHAL KHK'larının Başbakanlığa yoğun iş yükü oluşturduğu belirtildi.

67 bin dava

Rapora göre 2016 ve 2017’de çıkarılan 31 OHAL KHK’si ile yapılan düzenlemeler için açılan iptal davası sayısı 67 bin 588’i buldu. Bunlardan sadece 2017 yılında çıkarılan KHK’lerle ilgili olanların sayısının 55 bin 426 olduğu görüldü. 2017 dosyalarının içinde yaklaşık 4 bin 500 dosyada Başbakanlık’ın “tek başına taraf” olduğu ifade edildi. Raporda, “yapılacak savunmalar Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

4 bin 416 başvuru incelendi

OHAL KHK’lerine karşı açılan davaların, mahkemelerce “karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek” yine OHAL KHK’sinde yapılan düzenlemelerle kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderilmesi sağlandı. Ancak Başbakan-lık’ın raporunda, “bu kapsamda bulunmadığından halen görülmekte olan davaların da takip edidiği” belirtildi. 22 Aralık 2017’de karar verme sürecini başlatan OHAL Komisyonu 28 Şubat 2018 tarihine kadar incelediği 4 bin 416 başvurudan sadece 100 başvuruda hata yapıldığına karar verdi, 4 bin 36 dosyadaki iade talebini ise reddetti. Raporda, KHK hükümleri gereği, komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde açılan davaların da Başbakanlık tarafından takip edildiği ifade edildi.

Ceza davaları için havuz

Rapora göre Başbakanlık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açılan ceza davalarının etkin takibi ve kurumlar ile avukatlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için ‘Ortak Belge Havuzu’ oluşturuldu. Başbakanlık’ın taraf olduğu darbe girişi ceza davalarındaki tüm dosyalar, ilgili mevzuat ve emsal kararlar Ortak Belge Havuzu veritabanına aktarıldı.

Haftalık Twitter raporu

Başbakanlık ayrıca, “hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirini değerlendirmek” gerekçesiyle twitter üzerinden haftada bir, yıl içinde toplam 48 adet Sosyal Medya Analiz Raporu hazırladı. Ayrıca yine sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik 200 bin kişi ile anket yaptı.

ETİKETLER

ohalkhkdarbe girişimisonrasıbaşbakanlıkdavataraf67 bin 588 dava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24