"OHAL KHK'ları 'yoğun iş yükü' oluşturuyor"; şimdiye kadar 67 bin 588 dava açıldı

Başbakanlık 2017 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Türk Silahlı kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 31 KHK'ya karşı 67 bin 588 dava açıldı. Davaların yaklaşık 4 bin 500’ünde Başbakanlık ‘tek taraf’ oldu. Açılan davalarla OHAL KHK'larının Başbakanlığa yoğun iş yükü oluşturduğu belirtildi.

67 bin dava

Rapora göre 2016 ve 2017’de çıkarılan 31 OHAL KHK’si ile yapılan düzenlemeler için açılan iptal davası sayısı 67 bin 588’i buldu. Bunlardan sadece 2017 yılında çıkarılan KHK’lerle ilgili olanların sayısının 55 bin 426 olduğu görüldü. 2017 dosyalarının içinde yaklaşık 4 bin 500 dosyada Başbakanlık’ın “tek başına taraf” olduğu ifade edildi. Raporda, “yapılacak savunmalar Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

4 bin 416 başvuru incelendi

OHAL KHK’lerine karşı açılan davaların, mahkemelerce “karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek” yine OHAL KHK’sinde yapılan düzenlemelerle kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na gönderilmesi sağlandı. Ancak Başbakan-lık’ın raporunda, “bu kapsamda bulunmadığından halen görülmekte olan davaların da takip edidiği” belirtildi. 22 Aralık 2017’de karar verme sürecini başlatan OHAL Komisyonu 28 Şubat 2018 tarihine kadar incelediği 4 bin 416 başvurudan sadece 100 başvuruda hata yapıldığına karar verdi, 4 bin 36 dosyadaki iade talebini ise reddetti. Raporda, KHK hükümleri gereği, komisyon kararlarına karşı idare mahkemelerinde açılan davaların da Başbakanlık tarafından takip edildiği ifade edildi.

Ceza davaları için havuz

Rapora göre Başbakanlık, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle açılan ceza davalarının etkin takibi ve kurumlar ile avukatlar arasındaki koordinasyonun sağlanması için ‘Ortak Belge Havuzu’ oluşturuldu. Başbakanlık’ın taraf olduğu darbe girişi ceza davalarındaki tüm dosyalar, ilgili mevzuat ve emsal kararlar Ortak Belge Havuzu veritabanına aktarıldı.

Haftalık Twitter raporu

Başbakanlık ayrıca, “hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirini değerlendirmek” gerekçesiyle twitter üzerinden haftada bir, yıl içinde toplam 48 adet Sosyal Medya Analiz Raporu hazırladı. Ayrıca yine sunulan hizmetlerin değerlendirilmesine yönelik 200 bin kişi ile anket yaptı.