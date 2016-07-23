OHAL kararnamesine hükümetten ilk yorum: Ters köşe yaptı, şartların daha iyiye gittiğini görecekler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından üç ay süreyle ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının (OHAL) yürürlüğe giren ilk kanun hükmünde kararnamesiyle ilgili olarak, "OHAL kararnamesi ters köşe yaptı" dedi. Arslan, Hainlik yaparak bakmazlarsa Türkiye'de şartların daha iyiye gittiğini görecekler" ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 'kanun hükmündeki kararname' ile gözaltı süresi bir aya kadar uzatıldı. 35 sağlık kurum ve kuruluşu, bin 43 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı. Kararname kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile görevden alınabilecek.

Habertürk'e konuşan Ahmet Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ben o gece Sakarya'da Ankara istikametinde geliyorduk. Geçmiş olsun hem ülkemize hem insamıza. Sizlere de geçmiş olsun, basın yayın kuruluşlarının gayreti büyük bir etkendi.

İstanbul Valisi ile irtibata geçtik, ne yapabiliriz diye. Vatandaşın haber alma özgürlüğü ne kadar önemliyse, cep telefonlarının çalışıyor olması çok çok önemliydi, tabii bizim için de çok önemliydi.

Biz Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı olarak neler yapmamız gerekiyor, bununla ilgili hemen konuştuk. Böyle bir şeye kalkışanlar haber alma özgürlüğünü kısıtlamak adına bu yayınlara aracı olan TÜRKSAT'ı devreden çıkarmak isteyecekler diye düşündüğümüz için bu açıdan irtibat kurduk.

Başlangıçta amaçları TÜRKSAT'ı ele geçirmek ve TRT yayını tüm televizyonlara yaymak. Bu anlamda müdahale ettiler. 4 yaralımız var ve 2 şehidimiz var. Amaçları TÜRKSAT'ı ele geçirip yayınları kesmekti.

İkinci bir müdahalede bulundular TÜRKSAT'ı tamamen yoketmek adına tesisi bombaladılar. Emniyet güçlerimiz anında desteğe geldi. Bu hainler de kaçmak zorunda kaldı. Tüm bombalamalara rağmen teknik arkadaşlarımız yine görevlerinin başına geldiler, anında yedekleme yaptılar, anında aksaklıkları düzelttiler.

Bu konuda gerçekten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İradeye sahip çıkma adına çalıştılar. TÜRKSAT o gece çok önemli bir sınav verdi. TÜRKSAT ne kadar başarılı uygulama yaptıysa diğer özel sektör, ister kamu sektöründeki paydaşlarımız olağanüstü gayret sarfettiler.

"Memurlar biletlerini iptal etse de başka bir tarihe ertelese de fark alınmayacak"

Bu kadar sayıda ister kamu kuruluşlarında ister silahlı kuvvetlerinde hemen açığa alma işlemleri başlattık, disiplin soruşturmaları başlattık. İşlerin aksamaması adına Türkiye genelinde geri çağırdık. Bu çalışma arkadaşlarımızın mağduriyeti oluşmaması adına.

Bir memur izinden geri dönüyorsa, bilet tarihini değiştirecekse fark almadan yapın, biletini iptal edecekse bunu yapın. Kamudaki düzenin sağlıklı yürümesi adına yaptık. Başka bir tarihe ertelerse de fark alınmayacak.

Açığa alıyoruz öncelikle. Dün akşam itibariyle 588 kişi açığa alındı. Özellikle çalışma arkadaşlarımız da bilsin ki her yerden araştırma yapacağız. Masum olanların da mağdur olmasını engelleyeceğiz. Kurunun yanında yaş da yanacak mı hayır.

Onları da mağdur etmek gibi bir durum içinde olamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da diyor tedbirli olmamız lazım. Vatandaşımızın sokaklarda olağanüstü hareketinin devam etmesi lazım. Vatandaşın sokağa çıkmaya devam etmesi lazım.

Dış güçler de vatandaşı birbirine düşürmeye çalışıyor. Vatandaş provakasyonlara gelmesin tek isteğim. Ben Türkiye'nin doğusunda da olsam irademe sahip çıkarım dedi.

"İlk kararname herkesi ters köşe yaptı"

Geçmişteki OHAL vatandaşa karşıydı. Şimdi ki OHAL vatandaşa yönelik değil. Vatandaşın hakkını hukukunu olumsuz etkilemeyecek. İlk kararname herkesi ters köşe yaptı. Hainler vatandaşa karşı olduğunu düşünüyordu.

Kredi derecelendirme kuruluşları akıllı olsa evet vatandaş ülkesine sahip çıkıyor der. Hainlik yaparak bakmazlarsa Türkiye'de şartların daha iyiye gittiğini görecekler.

Vatandaş bilsin ki Yavuz Sultan Köprüsü 26 Ağustos'ta açılacak, Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmalarımıza başlıyoruz.

Çok önemsediğimiz Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hainler yüzünden 2023 hedeflerimizden vazgeçecek değiliz.

Denizcilik sektöründe Filyos Limanı'nda ihaleyi yaptık. Rize Artvin ülkemizin kuzeydoğusunda o bölge için önemli bir havalimanı. Proje çalışmaları bitmek üzere, herhangi bir aksama yok. Demiryolu çok önemli. Bakü Tiflis Kars demiryolunda ise çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2017 başında kar işletmeciliğine başlamak hedefimiz.

'Yüksek Hızlı Tren'ler Kapıkule'den başlayarak Kars'a kadar devam edecek YHT için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'dan Halkalı'dan Kapıkule'ye Avrupa'ya gidecek hatta da çalışmalarımız devam ediyor.

Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Olağanüstü hal kararı ile yapılan uygulamalar ekonomiye kötü yansımalarda bulunmayacak.

Seçimde herkes birbirinin rakibi buna şüphe yok. AK Parti siyaset olarak ayrı, ama 65. Hükümet herkesin hükümeti. Siyasi partilerin hepsi tarafından desteklendi. Ancak CHP ve MHP'ye çok teşekkür ediyoruz. HDP'de destek oldu.

Meydanlara çıkanlar AK Partili olduğu gibi her siyasi partiden, her etnik yapıdan insanlar. Meydanları karıştırmak isteyenlere fırsat vermesinler. Çok değerli bir fotoğraf. Bu coğrafya çok müdahaleler gördü.

Dünyaya şunu ispatladı Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyanın paydaşları geçmişte millet olmayı herkese göstermişlerdi. Bu millet millet olma şuurunu devam ettiriyor. 7'den 70'e darbe hiç yaşamamış gençler ben darbenin ne olduğunu araştırdım buna dik duracağım dedi.

Türkiye'nin dostu olan ülkeler Araplar'a müteşekkürüz. Müttefikler bazen yalpalıyorlar. Bu konuda şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Coğrafyanın huzuru tarafından Türkiye ne yapmalı diye düşünmeliler. Türkiye dedi ki ben kendi insanımın istediği hizmetlerin olduğu çalışmalar yapayacağım dedi.