OHAL kararnamesi ile kapatılan okullarda okuyan öğrenciler ne yapacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede; önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nca darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 934 okulun kapatıldığı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararnamede, 35'i sağlık kuruluşu, 934'ü okul, 109'u öğrenci yurdu, 104'ü vakıf, 1125'i dernek, 15'i üniversite ve 19'u sendika olmak üzere 2 bin 341 kurum ve kuruluş kapatıldı.

Malları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne

Kararname ile kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmaz malları, mal varlıkları, alacakları, hakları, belgeleri ve evrakları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak devredilecek. Kapatılan üniversitelerin ise malvarlıkları ise Hazine'ye devredildi.

Komisyon kapatacak

Özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılacak.

Öğrenciler devlet üniversitesine

Kapatılan vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler YÖK tarafından devlet üniversitelerine yerleştirilecek. Öğrenciler vakıf üniversitelerine ödeyecekleri ücreti devlete ödemeye devam edecekler.

138 bin öğrenci nakil olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılan okullardaki öğrencilerin nakli için çalışma başlattı. Kapatılan, okul öncesi, ilk okul ve ortaokuldaki 138 bin öğrenci başka kontenjana bakılmaksızın okullara nakledilecek.

Adrese dayalı yapılacak nakillerde lise öğrencileri için taban puanlarına bakılacak. Kapanan okulunun muadili bir lise bulamayan öğrenci de lise türünü değiştirebilecek.

Tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için yeni tercih kılavuzları hazırlanacak. ÖSYM'nin tercih sürecini uzatabileceği ileri sürüldü.

Kapatılan üniversiteler

1- Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara)

2- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)

3- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)

4- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)

5- Fatih Üniversitesi (İstanbul)

6- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)

7- Mevlana Üniversitesi (Konya)

8- Şifa Üniversitesi (İzmir)

9- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)

10- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)

11- Kanuni Üniversitesi (Adana)

12- İzmir Üniversitesi (İzmir)

13- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)

14- Gediz Üniversitesi (İzmir)

15- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)

KHK'de yer alan 2 bin 341 kurum ve kuruluşun kapatılmasına ilişkin karar şöyle:

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisaki veya irtibatı belirlenen;

a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları,

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,

d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar, kapatılmıştır.

(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.