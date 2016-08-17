OHAL kararnamesi ile Emniyet, TSK ve kamudan 2 bin 692 kişi ihraç edildi; işte tam liste

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Bakanlar Kurulu'nca 81 ilde ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının dördüncü ve beşinci kanun hükmündeki kararnameleri (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamelerle birlikte Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu ileri sürülen kamu personellerinin görevlerine son verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan 2 bin 360 kişi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) çalışan 196 kişi ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen personel sayısı ise 136.

670 sayılı OHAL kararnamesinin tam metni için tıklayın

671 sayılı OHAL kararnamesinin tam metni için tıklayın

İhraç edilen 2 bin 692 kişinin listesi şöyle:

TSK'dan